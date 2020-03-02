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Ahmet Şimşek Koleji
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Engelli eşini ve kızını öldürdü


Samsun’un Bafra ilçesinde bir şahıs, engelli eşini ve kızını öldürdü.

Olay, İshaklı Mahallesi, Toki Toplu Konutları C1-3 Blokta meydana geldi. İddiaya göre, Hasan B.(65) evde engelli karısı Meryem B. (60) ve kızı Emine B.’ye (35) tabancası ile ateş etti. Cinayet sonrası Hasan B. teslim olurken kızı Emine B.’nin eşinden boşandığı ve iki çocuğu olduğu öğrenildi. 

Bafra Cumhuriyet Savcılığının incelemesinin ardından, öldürülen kadınlar otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

📆 24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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