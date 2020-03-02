Son Moda Ayakkabılar İçin Binbon.com

Kadınlar her türlü ayakkabıya büyük önem göstererek en iyisini giymeye çalışıyorlar. Özellikle kendilerini daha uzun gösteren ve şık özellikli topuklu ayakkabı modelleri oldukça popüler. Bayan ayakkabı modelleri genel olarak ayakkabı mağazaları üzerinden alınırdı. Artık internetin gelişmesiyle ve e ticaret sitelerinin artmasıyla satışlar farklı şekilde yapılır oldu. Artık ayakkabılar internet üzerinden alınır hale geldi. Her türlü ayakkabı modelinin bulunabileceği Binbon.com ise son zamanlarda bol çeşitli olmasıyla kadınlar arasında oldukça popüler oldu.

Site üzerinden dolgu topuk ayakkabı, sandalet, Oxford, babet, çizme, bot ve spor ayakkabı çeşitlerini site üzerinde bulmak mümkün. Bu ayakkabı tiplerinin en kaliteli ve şık modelleri site üzerinden beğenilerek kargo yoluyla evlere servisi sağlanabilir. Site, 50 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücretlerini de kendisi ödüyor. Bu nedenle isteyen herkes kargo ücretini düşünmeden dilediği ayakkabıyı oturduğu yerden sipariş edebilir.

Binbon Ayakkabı Modelleri

Site üzerinden birçok farklı ayakkabı modeli mevcut. Bunun yanında kadınlar için çanta seçenekleri de yer alıyor. Site üzerinden istenen ayakkabı türünün bulunduğu menüye tıklanarak farklı modeller görülebilir. Site, bayram gibi özel zamanlarda büyük indirimler düzenliyor. Örneğin Kurban Bayramı’na özel %50 indirim seçenekleriyle öne çıkıyor.

Site üzerinden ayakkabı tipi seçildiği zaman gelecek ekrandan istenilen model beğenilerek tıklanır. Açılan sayfada ayakkabının numarası, rengi, kaç adet olacağı gibi bilgiler girilebilir. Alt kısımda yer alan ürün özellikleri bölümünden ayakkabı hakkında daha fazla bilgi edinmek de mümkündür.

Ayakkabı hakkındaki yorumlara yine alt kısımdan ulaşılabilir. Böylece ayakkabıyı daha önceden denmiş olan kişilerin görüşlerini alarak satın alabilirsiniz. Siteye üye olunursa tokta olmayan ayakkabılar stokta bulunduğu zaman ya da indirime girdiği zaman bildirim yoluyla bu haberler bildirilir.