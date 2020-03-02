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Kadıköy Gazetesi » Genel, Mahalleler, Manşet, Toplum » Kartal’da yıkılan binaların yenileri bitmek üzere
Kartal’da yıkılan binaların yenileri bitmek üzere


Kartal’da 6 Şubat tarihinde çöken bina ve çevresindeki risk taşıdığı sebebiyle yıkılan binaların yerine dikilen binalarda kaba inşaatın artık sona erdiği görüldü.

Kartal’da 6 Şubat tarihinde çöken bina ve çevresindeki risk taşıdığı sebebiyle yıkılan binaların yerine dikilen binalarda kaba inşaatın artık sona erdiği görüldü. Binaların iç kısımlarındaki çalışmaların devam ettiği inşaatın yapımı tüm hızıyla sürüyor. İnşaatta geline son durum ise havadan görüntülendi.

Kartal’da 6 Şubat tarihinde çökmesiyle 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt apartmanının çevresindeki 8 binanın da çökme riski taşıdığı tespit edilmiş ve binalar yıkılmıştı. Yıkılan binaların yerine yeni binaların yapımına başlanmış, bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “İnşallah 7-8 ay içerisinde sağlam güvenilir binalarını vatandaşlara vermiş olacağız” açıklamalarında bulunmuştu. İnşaatı tüm hızıyla devam eden yeni binaların son durumuna bakıldığında, kaba inşaatın bittiği görüldü. Binaların iç kısımlarındaki çalışmalar devam ederken aynı zamanda bazı binalarda dış cephe mantolama işlemlerinin tamamlandığı, bazı binaların ise mantolama işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kartal’da yıkılan binaların yerine dikilen binalarda gelinen son durum drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde binaların kaba inşaatlarının artık bittiği ve binaların iç kısımlarındaki çalışmaların devam ettiği görülüyor.

📆 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:31   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
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