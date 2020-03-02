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İstanbul’da alkollü servis minibüsü şoförü tramvay yolunda kaza yaptı


Fatih’te tramvay yoluna giren bir servis minibüsü, orta refüje çıkarak kaza yaptı. Kazadan dolayı tramvay seferleri aksarken, minibüs sürücüsünün alkollü olduğu öğrenildi.

FATİH’TE ALKOLLÜ SERVİS MİNİBÜSÜ ŞOFÖRÜ TRAMVAY YOLUNDA KAZA YAPTI TRAMVAY SEFERLERİ YAKLAŞIK 1 SAAT AKSADI

Fatih’te alkollü servis minibüsü şoförü tramvay yolunda kaza yaptı – Tıkla İzle

Olay, Fındıkzade tramvay yolu Çapa istikametinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen 34 LGN 445 plakalı servis minibüsünün sürücüsü İ.K. aracıyla tramvay yoluna girdi. İ.K. kontrolündeki araç tramvay yolunda seyir halindeyken orta refüje çarparak kaza yaptı. Kazadan dolayı tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Tramvaydan inerek bir sonraki durağa yürümek zorunda kalan vatandaşlar ise geç kaldıklarını ifade ederek duruma isyan etti.

İhbar üzerine olay yerine çekici ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, alkollü minibüs sürücüsünü işlemleri yapılmak üzere emniyete götürdü. Yaklaşık 1 saatlik aksamanın ardından servis minibüsünün bulunduğu yerden çekilmesiyle seferler normale döndü.  

📆 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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