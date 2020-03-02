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Süper Lig’de 2. hafta heyecanı


Süper Lig’de 2. haftanın perdesi Beşiktaş – Göztepe karşılaşması ile açılacak.

Süper Lig’de 2. hafta heyecanı yarın, 24, 25 ve 26 Ağustos’ta oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın ilk mücadelesinde Beşiktaş, yarın saat 20.30’da sahasında İzmir ekibi Göztepe ile mücadele edecek. İki takım da ligin ilk haftasını puansız kapamıştı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu karşılaşma ile birlikte evinde taraftarların önüne ilk kez çıkacak. 

Haftanın önemli maçında ise Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe, cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, lige 5-0’lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlamıştı. Başakşehir ise deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 3-0 mağlup olmuştu. 3. İstanbul Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak mücadele 21.45’te başlayacak. 

Sezona UEFA Avrupa Ligi maçları ile başlayan iki ekip Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor, pazar günü saat 19.15’te mücadele edecek. İlk haftada bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken, Malatya ekibi de evinde Başakşehir’i yenmişti. 

Son şampiyon Galatasaray da ikinci haftada taraftarının karşısına çıkacak. Türk Telekom Stadyumu’nda saat 21.45’te Konyaspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, ilk haftada Denizlispor’a 2-0 mağlup olmuştu. Konya ise evinde Ankaragücü ile 0-0 berabere kalmıştı.

Süper Lig’de haftanın programı şöyle:

Galeri
📆 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 24 14 7 3 46 24 +22 49 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor 23 14 6 3 54 25 +29 48 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 24 14 6 4 42 18 +24 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 24 14 6 4 45 26 +19 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 24 12 4 8 38 31 +7 40
6 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
7 Fenerbahçe 24 11 6 7 44 31 +13 39
8 Göztepe 23 9 7 7 29 25 +4 34
9 Gaziantep 24 8 7 9 35 39 -4 31
10 Denizlispor 24 7 6 11 23 32 -9 27
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
13 Yeni Malatyaspor 23 6 6 11 35 34 +1 24
14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 24 4 8 12 20 42 -22 20
18 Kayserispor 24 4 7 13 25 56 -31 19

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