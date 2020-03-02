MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Toplum » Lüks otomobil cipe çarpmamak için, ağaca vurarak durabildi
Lüks otomobil cipe çarpmamak için, ağaca vurarak durabildi


Sarıyer’de ters yönden geldiği iddia edilen cipe çarpmamak için park halindeki araca çarpan otomobil, ağaca vurarak durabildi.

Sarıyer’de ters yönden geldiği iddia edilen cipe çarpmamak için park halindeki araca çarpan otomobil, ağaca vurarak durabildi. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Maslak Atatürk Oto Sanayi önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan Sarıyer istikametine seyir halinde olan Selim D. idaresindeki 34 BZD 605 plakalı otomobil önünde ters yönden gelen 34 CUN 40 plakalı cipe çarpmamak için park halinde olan Betül U. idaresindeki 34 KD 4720 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki ağaçlık alana savrulan otomobilin ön kısmında hasar meydana geldi.

Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sürücüleri bulundukları yerden çıkarmak için müdahale etti. Araç içinden çıkarılan sürücüler çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan iki sürücünün durumlarının iyi olduğun öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

📆 22 Ağustos 2019 Perşembe 01:01   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 24 14 7 3 46 24 +22 49 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor 23 14 6 3 54 25 +29 48 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 24 14 6 4 42 18 +24 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 24 14 6 4 45 26 +19 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 24 12 4 8 38 31 +7 40
6 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
7 Fenerbahçe 24 11 6 7 44 31 +13 39
8 Göztepe 23 9 7 7 29 25 +4 34
9 Gaziantep 24 8 7 9 35 39 -4 31
10 Denizlispor 24 7 6 11 23 32 -9 27
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
13 Yeni Malatyaspor 23 6 6 11 35 34 +1 24
14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 24 4 8 12 20 42 -22 20
18 Kayserispor 24 4 7 13 25 56 -31 19

BAĞLANTILAR