Kadıköy’de Plaj Voleybolu Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Atatürk Parkı’nda düzenlediği Plaj Voleybolu Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu.

İstanbul’un şehir içinde kalan nadir plajlarından biri olan Kalamış sahili, Plaj Voleybolu Turnuvasına ev sahipliği yaptı. Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada 20 yaş altı genç kızlar, 21 yaş altı genç erkekler ve eski profesyonel futbolculardan oluşan takımlar yağmura aldırış etmeden, kıyasıya mücadele etti.

Turnuvada Veteranlar Kategorisinde Medine, Hasan, Adil grubu şampiyon oldu. Gruba kupa, madalya ve hediyelerini CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Erdal Yolcu takdim etti. Veteranlar Kategorisi’nin ikincisi Zafer, Bülent, İrem ve üçüncüsü Ahmet, Özkan, Burcu oldu. Turnuvanın U20 Kızlar Kategorisinin şampiyonu Derin, Eylül çifti ve U21 Erkekler Kategorisinin şampiyonu Onurcan, Nurullah oldu ve ödüllerini Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu’nun elinden aldı. U20 Kızlar Kategorisinin ikincisi Selen, Sinem ve üçüncüsü Öykü, Ceyda çifti olurken U21 Erkekler finalinde ise Doruk, Efe çifti ikinci; Kürşat ve Samet çifti de üçüncülüğe hak kazandı.

Düzenlenen ödül töreninde Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan Kadıköy Belediyesi’ne de bir plaket takdim edildi. Plaketi TVF Başkanı M. Akif Üstündağ adına TVF İstanbul Voleybol İl Temsilcisi Erdal Fındık, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na ve Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu’ya takdim etti. Kadıköy Belediyesi de turnuvaya katkılarından dolayı ve günün anısına organizatör Ahmet Şimşir’e, organizasyonun sunumunu gerçekleştiren İlker Çeteci’ye ve turnuvanın ana sponsoru olan HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hacıoğlu adına HDI Sigorta Kurumsal İletişim Direktörü Tuğçe Güven’e birer plaket takdim etti.