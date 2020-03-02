Türkiye’deki Reynmen,hiçbir müzik şirketi ile anlaşmayın!

Genç fenomen müzik sanatçılarına ilginç bir çağrıda bulundu.

“Ela” ve “Derdim Olsun” şarkılarıyla müzik piyasasını sallayan Reynmen sosyal medya hesabı İnstagram’dan hakkındaki iddialara sert bir şekilde cevap verirken, birde çağrıda bulundu; “Müzik yapan arkadaşlara tavsiyem, Türkiye’deki hiçbir müzik şirketi ile anlaşmayın” dedi.

Seyhan Müzik sahibi Bülent Seyhan’ın “Ajdar’a haksızlık ettik, oysaki zararsızdı. Ama Reynmen sektöre zarar verdi.” açıklamasından sonra Reynmen’in cevabı sert oldu. Ünlü fenomen kendine yönelik yapılan eleştirilere hem sert cevap verdi hemde müzik yapanlara bir çağrıda bulundu.

Türkiye’deki hiçbir müzik şirketi ile anlaşmayın!

Genç fenomen: “Acaba Seyhan müzikte olsaydım, Seyhan abimiz aynı şeyi benim için söyler miydi? Müzik yapan arkadaşlara tavsiyem, son iki parçada sizlerle satın alamayacağınız bir tecrübemi paylaşmak istiyorum. Türkiye’deki hiçbir müzik şirketi ile anlaşmayın. Çünkü hepiniz onlardan katbekat daha güçlüsünüz. Şu an benim üzerime bu kadar gelmelerinin ve sanatçılarının benim hakkımda kötü konuşturmalarının en büyük sebebi sahibi oldukları müzik şirketlerinin hiçbirisinin beni paralarıyla satın alamayacak olduklarını bilmesinden kaynaklanıyor diyor” sözleriyle de dikkat çekti.

Reynmen daha sonraki paylaşımlarında müzik şirketlerinde sanatçıların bastırıldığını söyleyerek ilginç bir iddia ortaya attı. Genç fenomen, “Var ettiğinizi sandığınız sanatçıların hepsi hayatta kalmak istediği için sizlere bir şeyler konuşmaya çekinmiş, bastırılmış tiplerken, ben onlardan hiç biri değilim, hiç bir bağlanılmışlığım yok. Lafımı esirgemem, susuyorum ama konuşulacak bir şeyim yok değil. Konuşursam rahatsız ederim, yapmayın” dedi.

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