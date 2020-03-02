MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Dünyadan, Flaş, Kültür-Sanat, Magazin, Manşet, Toplum » Türkiye’deki Reynmen,hiçbir müzik şirketi ile anlaşmayın!
Türkiye’deki Reynmen,hiçbir müzik şirketi ile anlaşmayın!


Genç fenomen müzik sanatçılarına ilginç bir çağrıda bulundu.

“Ela” ve “Derdim Olsun” şarkılarıyla müzik piyasasını sallayan Reynmen sosyal medya hesabı İnstagram’dan hakkındaki iddialara sert bir şekilde cevap verirken, birde çağrıda bulundu;  “Müzik yapan arkadaşlara tavsiyem, Türkiye’deki hiçbir müzik şirketi ile anlaşmayın” dedi.  

Seyhan Müzik sahibi Bülent Seyhan’ın “Ajdar’a haksızlık ettik, oysaki zararsızdı. Ama Reynmen sektöre zarar verdi.” açıklamasından sonra Reynmen’in cevabı sert oldu. Ünlü fenomen kendine yönelik yapılan eleştirilere hem sert cevap verdi hemde müzik yapanlara bir çağrıda bulundu.

Türkiye’deki hiçbir müzik şirketi ile anlaşmayın!

Genç fenomen: “Acaba Seyhan müzikte olsaydım, Seyhan abimiz aynı şeyi benim için söyler miydi? Müzik yapan arkadaşlara tavsiyem, son iki parçada sizlerle satın alamayacağınız bir tecrübemi paylaşmak istiyorum. Türkiye’deki hiçbir müzik şirketi ile anlaşmayın. Çünkü hepiniz onlardan katbekat daha güçlüsünüz. Şu an benim üzerime bu kadar gelmelerinin ve sanatçılarının benim hakkımda kötü konuşturmalarının en büyük sebebi sahibi oldukları müzik şirketlerinin hiçbirisinin beni paralarıyla satın alamayacak olduklarını bilmesinden kaynaklanıyor diyor” sözleriyle de dikkat çekti.

Reynmen daha sonraki paylaşımlarında müzik şirketlerinde sanatçıların bastırıldığını söyleyerek ilginç bir iddia ortaya attı. Genç fenomen, “Var ettiğinizi sandığınız sanatçıların hepsi hayatta  kalmak istediği için sizlere bir şeyler konuşmaya çekinmiş, bastırılmış tiplerken, ben onlardan hiç biri değilim, hiç bir bağlanılmışlığım yok. Lafımı esirgemem, susuyorum ama konuşulacak bir şeyim yok değil. Konuşursam rahatsız ederim, yapmayın” dedi.

Galeri
📆 21 Ağustos 2019 Çarşamba 21:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 24 14 7 3 46 24 +22 49 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor 23 14 6 3 54 25 +29 48 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 24 14 6 4 42 18 +24 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 24 14 6 4 45 26 +19 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 24 12 4 8 38 31 +7 40
6 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
7 Fenerbahçe 24 11 6 7 44 31 +13 39
8 Göztepe 23 9 7 7 29 25 +4 34
9 Gaziantep 24 8 7 9 35 39 -4 31
10 Denizlispor 24 7 6 11 23 32 -9 27
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
13 Yeni Malatyaspor 23 6 6 11 35 34 +1 24
14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 24 4 8 12 20 42 -22 20
18 Kayserispor 24 4 7 13 25 56 -31 19

BAĞLANTILAR