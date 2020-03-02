Fikirtepe’de su basan metrobüs alt geçidi havadan görüntülendi – Tıkla İzle
Fikirtepe’deki metrobüs alt geçidini şiddetli yağış nedeniyle su bastı. Suyun bastığı alt geçit kullanıma kapanırken, Kadıköy Belediyesine bağlı ekipler suyu tahliye etmek için bölgede çalışmalarda bulundu.
Su baskını olan alt geçit drone ile havadan görüntülendi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|24
|14
|7
|3
|46
|24
|+22
|49
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor
|23
|14
|6
|3
|54
|25
|+29
|48
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|24
|14
|6
|4
|42
|18
|+24
|48
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|24
|14
|6
|4
|45
|26
|+19
|48
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|24
|12
|4
|8
|38
|31
|+7
|40
|6
|Alanyaspor
|24
|11
|6
|7
|42
|24
|+18
|39
|7
|Fenerbahçe
|24
|11
|6
|7
|44
|31
|+13
|39
|8
|Göztepe
|23
|9
|7
|7
|29
|25
|+4
|34
|9
|Gaziantep
|24
|8
|7
|9
|35
|39
|-4
|31
|10
|Denizlispor
|24
|7
|6
|11
|23
|32
|-9
|27
|11
|Gençlerbirliği
|24
|7
|6
|11
|32
|42
|-10
|27
|12
|Antalyaspor
|24
|6
|8
|10
|27
|42
|-15
|26
|13
|Yeni Malatyaspor
|23
|6
|6
|11
|35
|34
|+1
|24
|14
|Çaykur Rizespor
|23
|7
|3
|13
|24
|39
|-15
|24
|15
|Konyaspor
|24
|4
|10
|10
|19
|32
|-13
|22
|16
|Kasımpaşa
|24
|5
|5
|14
|31
|49
|-18
|20
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|24
|4
|8
|12
|20
|42
|-22
|20
|18
|Kayserispor
|24
|4
|7
|13
|25
|56
|-31
|19
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