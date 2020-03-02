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Fikirtepe’de su basan metrobüs alt geçidi havadan görüntülendi


Fikirtepe’de metrobüs alt geçidini su bastı. Su baskını meydana gelen alt geçit havadan görüntülendi.

Fikirtepe’de su basan metrobüs alt geçidi havadan görüntülendi – Tıkla İzle

Fikirtepe’deki metrobüs alt geçidini şiddetli yağış nedeniyle su bastı. Suyun bastığı alt geçit kullanıma kapanırken, Kadıköy Belediyesine bağlı ekipler suyu tahliye etmek için bölgede çalışmalarda bulundu.
Su baskını olan alt geçit drone ile havadan görüntülendi.  

📆 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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9 Gaziantep 24 8 7 9 35 39 -4 31
10 Denizlispor 24 7 6 11 23 32 -9 27
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
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15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 24 4 8 12 20 42 -22 20
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