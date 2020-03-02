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Ataşehir’de su baskını olan evde can pazarı


Ataşehirde zemin kattaki bir evde su baskını meydana geldi. Evdekiler kendilerini dışarı atarak son anda canlarını kurtardı. Yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anadolu Yakasında etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Ataşehir İçerenköy Mahallesinde zemin kattaki bir evi su bastı. Su baskını olan evde sular adeta insan boyunca yükseldi. Evdeki vatandaşlar kendilerini son anda dışarı atarak canlarını kurtardılar. 

Yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı. 

📆 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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3 Galatasaray 24 14 6 4 42 18 +24 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 24 14 6 4 45 26 +19 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 24 12 4 8 38 31 +7 40
6 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
7 Fenerbahçe 24 11 6 7 44 31 +13 39
8 Göztepe 23 9 7 7 29 25 +4 34
9 Gaziantep 24 8 7 9 35 39 -4 31
10 Denizlispor 24 7 6 11 23 32 -9 27
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
13 Yeni Malatyaspor 23 6 6 11 35 34 +1 24
14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 24 4 8 12 20 42 -22 20
18 Kayserispor 24 4 7 13 25 56 -31 19

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