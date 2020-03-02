Ataşehir’de su baskını olan evde can pazarı

Ataşehir’de su baskını olan evde can pazarı

Ataşehirde zemin kattaki bir evde su baskını meydana geldi. Evdekiler kendilerini dışarı atarak son anda canlarını kurtardı. Yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anadolu Yakasında etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Ataşehir İçerenköy Mahallesinde zemin kattaki bir evi su bastı. Su baskını olan evde sular adeta insan boyunca yükseldi. Evdeki vatandaşlar kendilerini son anda dışarı atarak canlarını kurtardılar.

Yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı.