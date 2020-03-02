İstanbul’u kara bulutlar sardı!

İstanbul’da yağan şiddetli yağış öncesinde Anadolu Yakası’nda gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü. Şiddetli yağış Anadolu yakasında etkisini göstermeye başladı.

İSTANBUL’DA BUGÜN YAĞMASI BEKLENEN ŞİDDETLİ YAĞIŞ ÖNCESİNDE ANADOLU YAKASI’NDA GÖKYÜZÜNÜ KARA BULUTLARIN SARDIĞI GÖRÜLDÜ. (İHA/İSTANBUL-İHA) İstanbul’da bugün yağması beklenen şiddetli yağış öncesinde Anadolu Yakası’nda gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü.

İstanbul’u kara bulutlar sardı – Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da bugün şiddetli yağmur bekleniyordu. yağmur Anadolu yakasında etkisini göstermeye başladı. Yetkililer, sağanak yağmur ile birlikte olası sel baskınları konusunda da vatandaşları uyardı. İstanbul’da gün içerisinde şiddetli yağır beklenirken, Anadolu Yakası’nda gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü.

Anadolu Yakasında yağmur başladı

İstanbul’da yağması beklenen şiddetli yağış Anadolu Yakasında etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle Kartal’da bulunan bir evin bahçesini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada şiddetli yağmur beklendiğini vatandaşlara aktarmıştı. Anadolu Yakasında beklenen şiddetli yağmur etkili olmaya başladı. Yağan yağmur nedeniyle Kartal’da bulunan bir evin bahçesini su bastı. Suyun bastığı evin sakinleri kovalarla bahçedeki suyu tahliye etmeye çalıştı.