Süper Lig: Fenerbahçe: 5 – Gazişehir Gaziantep: 0

Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep maçında bir gol bir de asist yapan Moses’in adalesinde yırtık tespit edildi. Başarılı futbolcunun 5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Süper Lig’de 2019-2020 sezonuna 5-0’lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe’ye Victor Moses’dan kötü haber geldi. Dün Kadıköy’de oynanan mücadelede 1 gol, 1 asistlik performansa imza atan ayrıca 1 de penaltı kaçıran Moses’in ön üst adalesinde kısmı yırtık tespit edildi. Gazişehir maçının 74. dakikasında Dirar’ın attığı golde asisti yaparken çime takılarak sakatlanan ve yerini Ferdi Kadıoğlu’na bırakan Nijeryalı yıldızın 5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Stat: Ülker
Hakemler: Arda Kardeşler, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken
Fenerbahçe: Altay, İsla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Emrex, Rodrigues, Moses, Kruse, Vedat Muriqi
Yedekler: Harun, Mehmet Ekici, Tolga, Ferdi, Sadık, Allahyar, Zajc, Deniz Türüç, Alper, Murat
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gazişehir Gaziantep: Günay, Olkowski, Kana-Biyik, Djilobodji, Tosca, Chibsah, Nogueira, Morais, Pawlowski, Tetteh, Kayode
Yedekler: Lontigkin, Ulaş, Kubilay, Kenan, Oğuz, Diarra, Gökhan, Mehmet Erdem, Muğdat, Ali Ateş
Teknik Direktör: Muriusi Sumidica
Goller: Moses (dk. 6 pen.), Muriqi (dk. 17), Emre Belözoğlu (dk. 24 pen.) (Fenerbahçe) Nabil Dirar (Dk. 74) Ferdi Kadıkoğlu ( Dk 88)
Sarı Kart: Chibsah (G.Gaziantep)
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|23
|14
|6
|3
|54
|25
|+29
|48
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Galatasaray
|24
|14
|6
|4
|42
|18
|+24
|48
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Sivasspor
|24
|14
|6
|4
|45
|26
|+19
|48
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Başakşehir
|23
|13
|7
|3
|43
|23
|+20
|46
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|24
|12
|4
|8
|38
|31
|+7
|40
|6
|Alanyaspor
|24
|11
|6
|7
|42
|24
|+18
|39
|7
|Fenerbahçe
|24
|11
|6
|7
|44
|31
|+13
|39
|8
|Göztepe
|22
|9
|7
|6
|29
|24
|+5
|34
|9
|Gaziantep
|23
|8
|7
|8
|34
|36
|-2
|31
|10
|Denizlispor
|24
|7
|6
|11
|23
|32
|-9
|27
|11
|Gençlerbirliği
|24
|7
|6
|11
|32
|42
|-10
|27
|12
|Antalyaspor
|24
|6
|8
|10
|27
|42
|-15
|26
|13
|Yeni Malatyaspor
|23
|6
|6
|11
|35
|34
|+1
|24
|14
|Çaykur Rizespor
|23
|7
|3
|13
|24
|39
|-15
|24
|15
|Konyaspor
|24
|4
|10
|10
|19
|32
|-13
|22
|16
|Kasımpaşa
|24
|5
|5
|14
|31
|49
|-18
|20
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|24
|4
|8
|12
|20
|42
|-22
|20
|18
|Kayserispor
|23
|3
|7
|13
|24
|56
|-32
|16
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