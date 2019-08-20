Süper Lig: Fenerbahçe: 5 – Gazişehir Gaziantep: 0

Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep maçında bir gol bir de asist yapan Moses’in adalesinde yırtık tespit edildi.

Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep maçında bir gol bir de asist yapan Moses’in adalesinde yırtık tespit edildi. Başarılı futbolcunun 5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.



Süper Lig’de 2019-2020 sezonuna 5-0’lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe’ye Victor Moses’dan kötü haber geldi. Dün Kadıköy’de oynanan mücadelede 1 gol, 1 asistlik performansa imza atan ayrıca 1 de penaltı kaçıran Moses’in ön üst adalesinde kısmı yırtık tespit edildi. Gazişehir maçının 74. dakikasında Dirar’ın attığı golde asisti yaparken çime takılarak sakatlanan ve yerini Ferdi Kadıoğlu’na bırakan Nijeryalı yıldızın 5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

Fenerbahçe: Altay, İsla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Emrex, Rodrigues, Moses, Kruse, Vedat Muriqi

Yedekler: Harun, Mehmet Ekici, Tolga, Ferdi, Sadık, Allahyar, Zajc, Deniz Türüç, Alper, Murat

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gazişehir Gaziantep: Günay, Olkowski, Kana-Biyik, Djilobodji, Tosca, Chibsah, Nogueira, Morais, Pawlowski, Tetteh, Kayode

Yedekler: Lontigkin, Ulaş, Kubilay, Kenan, Oğuz, Diarra, Gökhan, Mehmet Erdem, Muğdat, Ali Ateş

Teknik Direktör: Muriusi Sumidica

Goller: Moses (dk. 6 pen.), Muriqi (dk. 17), Emre Belözoğlu (dk. 24 pen.) (Fenerbahçe) Nabil Dirar (Dk. 74) Ferdi Kadıkoğlu ( Dk 88)

Sarı Kart: Chibsah (G.Gaziantep)