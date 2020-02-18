Eminönü’nde sular altında kalan ayakkabılar Yenikapı’da kurutmaya bırakıldı – Tıkla İzle
İstanbul’da önceki gün etkili olan şiddetli yağışla birlikte başta Eminönü yeraltı Çarşısı olmak üzere bir çok noktada su baskınları yaşanmıştı. Çarşı esnafından Zafer Yavuz, sular altından kurtardığı ürünlerini Yenikapı miting alanında sererek kurumaya bıraktı.
Ayakkabıları kurumaya bırakan iş yeri sahibi Zafer Yavuz, “Biz buraya ayakkabılarımızı kurutmak ve zararımızın boyutunu görmek için geldik. Ayakkabılarımız kuruduğunda kurtarabildiğimiz ürünlere bakacağız. Kurtarabildiğimiz ürünleri temizleyip bir deformasyon var ya da bozulma var mı diye kontrol ettikten sonra satışa tekrar sunulur hale getirmeye çalışacağız. Bin taneye yakın ayakkabımız var. Son 3 gün üzerinden baktığınızda zarar baya büyük” diye konuştu.
Yan yana serilen ürünler drone ile havadan görüntülendi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|23
|14
|6
|3
|54
|25
|+29
|48
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|23
|13
|7
|3
|43
|23
|+20
|46
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|23
|13
|6
|4
|39
|18
|+21
|45
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|23
|13
|6
|4
|42
|26
|+16
|45
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|24
|12
|4
|8
|38
|31
|+7
|40
|6
|Alanyaspor
|24
|11
|6
|7
|42
|24
|+18
|39
|7
|Fenerbahçe
|24
|11
|6
|7
|44
|31
|+13
|39
|8
|Göztepe
|22
|9
|7
|6
|29
|24
|+5
|34
|9
|Gaziantep
|23
|8
|7
|8
|34
|36
|-2
|31
|10
|Gençlerbirliği
|23
|7
|6
|10
|32
|39
|-7
|27
|11
|Antalyaspor
|24
|6
|8
|10
|27
|42
|-15
|26
|12
|Yeni Malatyaspor
|22
|6
|6
|10
|35
|32
|+3
|24
|13
|Denizlispor
|23
|6
|6
|11
|21
|32
|-11
|24
|14
|Çaykur Rizespor
|23
|7
|3
|13
|24
|39
|-15
|24
|15
|Konyaspor
|24
|4
|10
|10
|19
|32
|-13
|22
|16
|Kasımpaşa
|24
|5
|5
|14
|31
|49
|-18
|20
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|23
|4
|8
|11
|20
|39
|-19
|20
|18
|Kayserispor
|23
|3
|7
|13
|24
|56
|-32
|16
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