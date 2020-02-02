İBB ekipleri sel ve baskın bölgelerinde

İstanbul’da sabah saatlerinden beri etkisini gösteren ve Fatih’te metrekarede ortalama 114 kg yağmurun düşmesiyle sonuçlanan sağanak bir vatandaşın canını alınken, bir çok yerde su baskını ve sele neden oldu. Hasarın etkilerini azalatmak ve önlem almak için İBB ekipleri seferber oldu.

Sel ve su baskınlarıyla mücadele çalışmasını sahada İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut yönetirken, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir de AKOM’da çalışmaları koordine ediliyor.



En fazla yağış Fatih, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerinde görüldü. İstanbul genelinde metrekareye ortalama 30- 40 kg yağış düştü.

Şehir hatları, İDO, tramvay seferlerinde yaşanan iptaller normale döndü. Yağışlı havanın akşam saatlerine (20.00) kadar İstanbul genelinde, özellikle Boğaz· çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut da beraberindeki teknik ekiple özellikle Fatih, Eminönü bölgesinde yaşanan su baskınlarını ve İBB’nin yaptığı çalışmaları yerinde inceledi. İBB’nin sel ve su baskınlarıyla mücadele çalışması AKOM’da İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir tarafından koordine ediliyor.

Hava muhalefeti nedeniyle kapanan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı seferleri normale döndü. T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında enerji kesintisi giderildi. Ancak tramvay hattında kaza yapan aracı çekme çalışmaları devam ediyor.

Su baskını neticesi Unkapını köprüsü altında yaşamını yitiren vatandaşla ilgili savcılık soruşturması da sürüyor. Henüz kimliği tespit edilemeyen vatandaşın evsiz olduğu bilğisi alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Zabıta, 153 Yerinde Çözüm ekiplerine gelen 2414 ihbara, 3799 personel, 1841 araç, iş makinesi ve ekipman ile müdahale ediliyor.

· İtfaiye 1136 personel, 521 araç

· Yol bakım 393 personel, 132 araç ve ekipman

· İSKİ 1615 personel, 1004 araç ve ekipman

· Atık yönetim 255 personel, 110 araç ve ekipman

· Zabıta 400 personel, 74 araç ve ekipman

Sorun Yaşanan Önemli Noktalar/Olaylar

1. Sahilyolu Kazlıçeşme

2. Sahilyolu Samatya

3. Sahilyolu Yenikapı

4. Unkapanı alt geçit

5. Aksaray alt geçit

6. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı alt geçidi

7. Saraçhane alt geçidi ve Fevzipaşa caddesi

8. Kumkapı alt geçidi

9. Kabataş tramvay yolu

10. Eminönü meydan ve alt geçidi

11. D100 Kazlıçeşme

12. Üsküdar meydan ve sahil yolu

13. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri Önü

14. Çengelköy Sahilyolu