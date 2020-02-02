Eminönü Yeraltı Çarşısı sular altında kaldı

Eminönü yeraltı çarşısı sağanak yağış sonrası tıkanan rögarlar nedeniyle göl oldu. Çarşıdaki bir çok ürün suyun altında kaldı.

Eminönü yer altı çarşı esnafı yaşanan su baskını sonrası zarar gören mallarını kurtarmak için suyun içerisinde ellerinden gelen mücadeleyi birbirleriyle yardımlaşarak gösterdiler. Fakat edinilen bilgiye göre çarşı içinde faaliyet gösteren işyerlerinde büyük ölçüde ürünlerde zaiyat olduğu belirtildi.