Eminönü Yeraltı Çarşısı sular altında kaldı

Eminönü yer altı çarşı esnafı yaşanan su baskını sonrası zarar gören mallarını kurtarmak için suyun içerisinde ellerinden gelen mücadeleyi birbirleriyle yardımlaşarak gösterdiler. Fakat edinilen bilgiye göre çarşı içinde faaliyet gösteren işyerlerinde büyük ölçüde ürünlerde zaiyat olduğu belirtildi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|23
|13
|7
|3
|43
|23
|+20
|46
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor
|22
|13
|6
|3
|49
|23
|+26
|45
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|23
|13
|6
|4
|39
|18
|+21
|45
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|23
|13
|6
|4
|42
|26
|+16
|45
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|23
|11
|6
|6
|41
|22
|+19
|39
|6
|Fenerbahçe
|23
|11
|5
|7
|42
|29
|+13
|38
|7
|Beşiktaş
|23
|11
|4
|8
|36
|30
|+6
|37
|8
|Göztepe
|22
|9
|7
|6
|29
|24
|+5
|34
|9
|Gaziantep
|23
|8
|7
|8
|34
|36
|-2
|31
|10
|Gençlerbirliği
|23
|7
|6
|10
|32
|39
|-7
|27
|11
|Antalyaspor
|23
|6
|7
|10
|25
|40
|-15
|25
|12
|Yeni Malatyaspor
|22
|6
|6
|10
|35
|32
|+3
|24
|13
|Denizlispor
|23
|6
|6
|11
|21
|32
|-11
|24
|14
|Çaykur Rizespor
|22
|7
|3
|12
|22
|34
|-12
|24
|15
|Konyaspor
|23
|4
|9
|10
|19
|32
|-13
|21
|16
|MKE Ankaragücü
|23
|4
|8
|11
|20
|39
|-19
|20
|2020-21 1.Lig
|17
|Kasımpaşa
|23
|5
|4
|14
|31
|49
|-18
|19
|18
|Kayserispor
|23
|3
|7
|13
|24
|56
|-32
|16
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