İstanbul’da etkili olan yağış sonrası Üsküdar’da kara ile deniz birleşti

İstanbul’da şiddetli yağmur birçok yerde sel ve taşkınlara neden oldu. Üsküdar’da, sahilde oluşan su birikintisi, adeta denizle karayı birleştirdi. Vatandaşlar, adeta göle dönen Üsküdar Meydanı’nda paçalarını sıvayıp suların içinde dolaştı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|23
|13
|7
|3
|43
|23
|+20
|46
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor
|22
|13
|6
|3
|49
|23
|+26
|45
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|23
|13
|6
|4
|39
|18
|+21
|45
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|23
|13
|6
|4
|42
|26
|+16
|45
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|23
|11
|6
|6
|41
|22
|+19
|39
|6
|Fenerbahçe
|23
|11
|5
|7
|42
|29
|+13
|38
|7
|Beşiktaş
|23
|11
|4
|8
|36
|30
|+6
|37
|8
|Göztepe
|22
|9
|7
|6
|29
|24
|+5
|34
|9
|Gaziantep
|23
|8
|7
|8
|34
|36
|-2
|31
|10
|Gençlerbirliği
|23
|7
|6
|10
|32
|39
|-7
|27
|11
|Antalyaspor
|23
|6
|7
|10
|25
|40
|-15
|25
|12
|Yeni Malatyaspor
|22
|6
|6
|10
|35
|32
|+3
|24
|13
|Denizlispor
|23
|6
|6
|11
|21
|32
|-11
|24
|14
|Çaykur Rizespor
|22
|7
|3
|12
|22
|34
|-12
|24
|15
|Konyaspor
|23
|4
|9
|10
|19
|32
|-13
|21
|16
|MKE Ankaragücü
|23
|4
|8
|11
|20
|39
|-19
|20
|2020-21 1.Lig
|17
|Kasımpaşa
|23
|5
|4
|14
|31
|49
|-18
|19
|18
|Kayserispor
|23
|3
|7
|13
|24
|56
|-32
|16
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