Ünlü sanatçı Devran Çağlar vefat etti

Bir dönem Bülent Ersoy‘a rakip olarak görülen şarkıcı Devran Çağlar‘ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Uzun zamandır sahne aldığı Maltepe sahilde bulunan Çakılkeyf Gazinosu yetkililerinden edinilen bilgiye göre, sabahtan beri kendisinden haber alınamayan ünlü sanatçı Devran Çağlar’ın evinde hayata gözlerini yumduğu belirtildi. Ölüm sebebinin ise henüz belli olmadığı belirtildi.

Annesi acı haberi verdi

Sabahtan beri telefonlara cevap vermeyen Devran Çağlar’ın Annesine ulaşan Çakılkeyf Gazinosu yetkilileri ünlü sanatçının annesinden acı haberi aldıklarını belirttiler. Sanatçının cenazesinin ne zaman kaldırılacağı ise henüz belli olmadığı belirtildi.