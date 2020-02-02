Depremini unutturmamak için Kadıköy’de ’Deprem Kapımızda’ etkinlikleri

Deprem gerçeğine dikkat çekmek, tedbirler için yetkilileri uyarmak için Kadıköy Kent Dayanışması ve Kadıköy Demokrasi Meclisi organizasyonu ile, “ Deprem Kapımızda” adıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümü nedeniyle, Kadıköy Kent Dayanışması ve Kadıköy Demokrasi Meclisi organizasyonu ile, “ Deprem Kapımızda” gündemli bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

17 Ağustos Cumartesi günü, Saat 19:00’da Süreyya operası önünde tiyatral gösteri yapılacak. Saat 20:00 de Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’ında film gösterimi ile depremde yaşamını kaybedenler anılacak. Ayrıca, bir de panel yapılacak.