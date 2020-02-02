MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Etkinlikler, Genel, Manşet, Toplum » Depremini unutturmamak için Kadıköy’de ’Deprem Kapımızda’ etkinlikleri
Depremini unutturmamak için Kadıköy’de ’Deprem Kapımızda’ etkinlikleri


Deprem gerçeğine dikkat çekmek, tedbirler için yetkilileri uyarmak için Kadıköy Kent Dayanışması ve Kadıköy Demokrasi Meclisi organizasyonu ile, “ Deprem Kapımızda” adıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümü nedeniyle, Kadıköy Kent Dayanışması ve Kadıköy Demokrasi Meclisi organizasyonu ile, “ Deprem Kapımızda” gündemli bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

17 Ağustos Cumartesi günü,  Saat 19:00’da Süreyya operası önünde tiyatral gösteri yapılacak. Saat 20:00 de Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’ında  film gösterimi  ile  depremde yaşamını kaybedenler anılacak. Ayrıca, bir de panel yapılacak.

📆 15 Ağustos 2019 Perşembe 17:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 23 13 7 3 43 23 +20 46 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor 22 13 6 3 49 23 +26 45 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 23 13 6 4 39 18 +21 45 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 23 13 6 4 42 26 +16 45 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 23 11 6 6 41 22 +19 39
6 Fenerbahçe 23 11 5 7 42 29 +13 38
7 Beşiktaş 23 11 4 8 36 30 +6 37
8 Göztepe 22 9 7 6 29 24 +5 34
9 Gaziantep 23 8 7 8 34 36 -2 31
10 Gençlerbirliği 23 7 6 10 32 39 -7 27
11 Antalyaspor 23 6 7 10 25 40 -15 25
12 Yeni Malatyaspor 22 6 6 10 35 32 +3 24
13 Denizlispor 23 6 6 11 21 32 -11 24
14 Çaykur Rizespor 22 7 3 12 22 34 -12 24
15 Konyaspor 23 4 9 10 19 32 -13 21
16 MKE Ankaragücü 23 4 8 11 20 39 -19 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 23 5 4 14 31 49 -18 19
18 Kayserispor 23 3 7 13 24 56 -32 16

BAĞLANTILAR