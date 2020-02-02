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Büyükada’da bir faytona bağlı at daha fazla dayanamayarak yere düştü


Büyükada’da bir faytona sürülen at daha fazla dayanamayarak yere düştü.

Büyükada’da bir faytona sürülen at daha fazla dayanamayarak yere düştü. Yere düşen atı sahibi ayağa kaldırmaya çalışırken, atın içler acısı hali cep telefonu kamerasına yansıdı

Büyükada’da faytonlara sürülen atlardan biri giderken yere düştü. Yere düşen atı sahibi uzun süre kaldırmaya çalıştı. Ancak at bitkin olduğu için uzun süre ayağa kalkamadı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde at yerde bitkin halde dururken, sahibi onu kaldırmaya çalışıyor.

📆 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Trabzonspor 22 13 6 3 49 23 +26 45 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 23 13 6 4 39 18 +21 45 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 23 13 6 4 42 26 +16 45 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 23 11 6 6 41 22 +19 39
6 Fenerbahçe 23 11 5 7 42 29 +13 38
7 Beşiktaş 23 11 4 8 36 30 +6 37
8 Göztepe 22 9 7 6 29 24 +5 34
9 Gaziantep 23 8 7 8 34 36 -2 31
10 Gençlerbirliği 23 7 6 10 32 39 -7 27
11 Antalyaspor 23 6 7 10 25 40 -15 25
12 Yeni Malatyaspor 22 6 6 10 35 32 +3 24
13 Denizlispor 23 6 6 11 21 32 -11 24
14 Çaykur Rizespor 22 7 3 12 22 34 -12 24
15 Konyaspor 23 4 9 10 19 32 -13 21
16 MKE Ankaragücü 23 4 8 11 20 39 -19 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 23 5 4 14 31 49 -18 19
18 Kayserispor 23 3 7 13 24 56 -32 16

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