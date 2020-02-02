UEFA Süper Kupanın sahibi Chelsea’yi yenen Liverpool oldu

UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park’ta karşılaştı.

UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park’ta karşılaştı. Normal süre 1-1, uzatmalar da 2-2 eşitlikle sona erdi. Seri penaltılarda rakibini 5-4 yenen Liverpool kupanın sahibi oldu.

Penaltılar



Liverpool: Firmino (+), Fabinho (+), Origi (+), Alexander Arnold (+), Salah (+)



Chelsea: Jorginho (+), Barkley (+), Mount (+), Emerson (+), Abraham (-)

Stat: Beşiktaş Park



Hakemler: Stephanie Frappart, Manuela Nicolosi, Michelle O’Neill, Cüneyt Çakır (Dördüncü hakem)



Liverpool: Adrian, Joe Gomez, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andy Robertson (Alexander Arnold dk. 91), Fabinho, James Milner (Wijnaldum dk. 64), Jordan Henderson, Oxlade Chamberlain (Firmino dk. 46), Sadio Mane (Origi dk. 103), Mohamed Salah



Yedekler: Lonergan, Lallana, Shaqiri, Brewster, Hoever, Kelleher, Elliott



Teknik Direktör: Jürgen Klopp



Chelsea: Kepa, Cesar Azpilicueta, Kurt Zouma, Andreas Christensen (Tomori dk. 85), Emerson, N’Golo Kante, Jorginho, Mateo Kovacic (Barkley dk. 102), Christian Pulisic (Mount dk. 74), Pedro, Olivier Giroud (Abraham dk. 74)



Yedekler: Caballero, Rüdiger, Alonso, Willian, Kenedy, Zappacosta, Batshuayi, Gilmour



Teknik Direktör: Frank Lampard



Goller: Giroud (dk. 36), Jorginho (dk. 11 pen.) (Chelsea), Mane (dk. 48 ve 95) (Liverpool)



Sarı kartlar: Henderson, Alexander Arnold (Liverpool), Cesar Azpilicueta (Chelsea)