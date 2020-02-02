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UEFA Süper Kupanın sahibi Chelsea’yi yenen Liverpool oldu


UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park’ta karşılaştı.

UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park’ta karşılaştı. Normal süre 1-1, uzatmalar da 2-2 eşitlikle sona erdi. Seri penaltılarda rakibini 5-4 yenen Liverpool kupanın sahibi oldu.

Penaltılar

Liverpool: Firmino (+), Fabinho (+), Origi (+), Alexander Arnold (+), Salah (+)

Chelsea: Jorginho (+), Barkley (+), Mount (+), Emerson (+), Abraham (-)

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Stephanie Frappart, Manuela Nicolosi, Michelle O’Neill, Cüneyt Çakır (Dördüncü hakem)

Liverpool: Adrian, Joe Gomez, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andy Robertson (Alexander Arnold dk. 91), Fabinho, James Milner (Wijnaldum dk. 64), Jordan Henderson, Oxlade Chamberlain (Firmino dk. 46), Sadio Mane (Origi dk. 103), Mohamed Salah

Yedekler: Lonergan, Lallana, Shaqiri, Brewster, Hoever, Kelleher, Elliott

Teknik Direktör: Jürgen Klopp

Chelsea: Kepa, Cesar Azpilicueta, Kurt Zouma, Andreas Christensen (Tomori dk. 85), Emerson, N’Golo Kante, Jorginho, Mateo Kovacic (Barkley dk. 102), Christian Pulisic (Mount dk. 74), Pedro, Olivier Giroud (Abraham dk. 74)

Yedekler: Caballero, Rüdiger, Alonso, Willian, Kenedy, Zappacosta, Batshuayi, Gilmour

Teknik Direktör: Frank Lampard

Goller: Giroud (dk. 36), Jorginho (dk. 11 pen.) (Chelsea), Mane (dk. 48 ve 95) (Liverpool)

Sarı kartlar: Henderson, Alexander Arnold (Liverpool), Cesar Azpilicueta (Chelsea)

📆 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Trabzonspor 22 13 6 3 49 23 +26 45 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 23 13 6 4 39 18 +21 45 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 23 13 6 4 42 26 +16 45 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 23 11 6 6 41 22 +19 39
6 Fenerbahçe 23 11 5 7 42 29 +13 38
7 Beşiktaş 23 11 4 8 36 30 +6 37
8 Göztepe 22 9 7 6 29 24 +5 34
9 Gaziantep 23 8 7 8 34 36 -2 31
10 Gençlerbirliği 23 7 6 10 32 39 -7 27
11 Antalyaspor 23 6 7 10 25 40 -15 25
12 Yeni Malatyaspor 22 6 6 10 35 32 +3 24
13 Denizlispor 23 6 6 11 21 32 -11 24
14 Çaykur Rizespor 22 7 3 12 22 34 -12 24
15 Konyaspor 23 4 9 10 19 32 -13 21
16 MKE Ankaragücü 23 4 8 11 20 39 -19 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 23 5 4 14 31 49 -18 19
18 Kayserispor 23 3 7 13 24 56 -32 16

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