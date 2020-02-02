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Görevi başında Şehit olan polisin dikkat çeken kaza sebebi!




İstanbul’un Sancaktepe ilçesi Anadolu Otoyolu Samandıra gişeleri bağlantısında motosikletle görev esnasında kayganlaşan yolda kaza yapan polis memuru Ali Ulaş, kaza yerine gelen ambulansla götürüldüğü Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şehit oldu.

Acı haber İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan’ın ziyareti sırasında geldi

Kaza, saat 22.00 sıralarında Sancaktepe ilçesi Anadolu Otoyolu Samandıra gişeleri bağlantısında meydana geldi. Yol kenarında ki yeşil alanların sulanması için açılan fıskiyelerin ıslattığı yolda motosikletinin kaydığı düşünülen polis memuru Ali Ulaş, bariyere çarparak yolda sürüklendi. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen polis memuru Ulaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak saat 01.30 sıralarında şehir oldu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın ziyareti sırasında şehit olan polis memuru Ulaş’ın ailesi sinir krizi geçirirken İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan’ın hastane çıkışında gözlerinin dolduğu görüldü. Şehit trafik polisi Ulaş için düzenlenecek olan törenin tarihi ve saati ilerleyen saatlerde netleşecek.



📆 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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