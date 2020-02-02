Başkan İmamoğlu, Beşiktaş’ta metro, Üsküdar’da alan düzenleme şantiyesi gezdi

Hem metro istasyonu hem müze!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram öncesinde verdiği, “İstanbul’un sokaklarında olacağım” sözünü tuttu. Önce, Kabataş – Mahmutbey metro hattı inşaatının Beşiktaş istasyonu şantiyesini gezen İmamoğlu, “İnşaat bittiğinde bu istasyon aynı zamanda bir müzeye dönüşecek” dedi. Beşiktaş’tan tekneyle Üsküdar’a geçen İmamoğlu, meydan düzenleme inşaatında incelemelerde bulundu ve çalışmaların bir an önce bitirilmesi talimatını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayramın ikinci gününü İstanbul’da yapımı devam eden metro ve meydan düzenlemesi şantiyelerini dolaşmaya ayırdı. Yanına ortanca oğlu Semih’i alan İmamoğlu, ilk olarak Kabataş – Mahmutbey Metrosu’nun Beşiktaş istasyonu şantiyesinde incelemelerde bulundu. İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürü Rahmi Asal, metro kazısı sırasında tarihi eserlere rastlanmasıyla gündeme gelen ve koruma altına alınan bölge ile ilgili İmamoğlu’na teknik bilgiler verdi. Asal, metro kazıları sırasında, Osmanlı ve Bizans döneminden kalma eserler ile birlikte Tunç Çağı’ndan kalma bir mezarlığa rastlandığı bilgisini İmamoğlu ile paylaştı. Asal, İmamoğlu’na, yaklaşık 5 bin 500 yıllık olduğu düşünülen mezarlıktan çıkarılan ve araç-gereç olarak kullanılan bazı örnekleri gösterdi. Asal, acil korunmaya alınması gereken tarihi eserleri kayıt altına alarak müzelere yolladıklarını, kalan eserlerin ise metro istasyonu girişinde halkın ziyaretine açılacağını belirtti.

“BEŞİKTAŞ İSTASYONU, HATTIN BİTİŞ TARİHİNİ ETKİLEMEYECEK”

İmamoğlu, gazetecilerin sorularını da şantiyenin “Arkeoloji Kamp Alanı”nda yanıtladı. İmamoğlu, “Metro kazımı ne aşamada? En son Ocak 2020 tarihini vermiştiniz, Beşiktaş’taki metro projenin neresinde kaldı” sorusuna, “Buradaki kazı çalışmaları bizim için çok önem arz ediyor. Çünkü İstanbul’un muazzam tarihi bir geçmişine, ışık tutan bir çalışma var burada. Attığımız her adımın ne kadar dikkatli atılmasına gerektiğine de bir işaret buradaki çalışmalar. Burada kazı sürecini yöneten hocalarımıza ve çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum. Elbette bir yandan İstanbul hizmet görecek, bir yandan da bu değerler korunacak. Son aldığımız bilgiye göre, bu istasyon etrafındaki kazılardan dolayı bir gecikme söz konusu, ama Kabataş – Mahmutbey hattını engelleyici bir durum ortaya koymuyor. Sadece bu durak geç devreye girebilir. Açılış biraz gecikebilir. Buradaki istasyon hizmete girdiğinde de insanlar, metroya inerken buradaki kalıntıları görebilecekleri bir düzeni de sağlıyor olacağız. Dolayısıyla burası hem bir istasyon hem de bir müze haline dönecek” dedi.

“EN GEÇ EYLÜL AYINDA RAPOR BEKLİYORUM”

İmamoğlu’na, “Geçtiğimiz yıllarda Balmumcu’da yolun çöktüğüne şahit olmuştuk. O olayın metro kazılarıyla bir ilgisi var mı” sorusu da yöneltildi. İmamoğlu’nun bu soruya yanıtı, “Bu hatta öyle bir gecikme söz konusu değil. Eğer öyle bir risk görecek olsak, tedbir almak hızlandırmak ve oralara öncelik tanıma konusunda da hassasız. Arkadaşlarımdan en geç Eylül ayı içerisinde ciddi bir rapor istediğimi belirttim. En yoğun bir şekilde, burada çalışan ya da dışarıda bu konuda uzaman kişilerle bir araya gelip hızlı bir rapor oluşturmak için aynı masada olacağız. Kamuoyunu bilgilendirmek ve alacağımız tedbirler için de bir yol haritası belirleyeceğiz” oldu. İmamoğlu, “İstanbul’un ulaşımda en zorlandığı güzergah, 3. Havalimanı. O bölgeye ilişkin bir metro çalışması düşünüyor musunuz? Herkes böyle bir haber bekliyor” şeklindeki soruya da “Bu bir düşünce değil. Daha ötesi zaten bu konu Mecidiyeköy – 3. Havalimanı hattı, şu anda Ulaştırma Bakanlığı tarafından ihale edilmiş bir hat. Ve yürüyor. Bu büyükşehir belediyesinin ihale etiği bir hat değil. Dolayısıyla bizim diğer hatlar, metro – metrobüs, bir çok hususta da ölçüşen istasyon yapısı oluşuyor. Ulaşım planında bu mevcut. Şu anda Ulaştırma Bakanlığı’nın kontrolünde yürüyen bu hatta çalışmalar devam ediyor. Yakın zamanda orayı da ziyaret edip bilgi alacağım. O aldığımız bilgiler ışığında sizleri bilgilendireceğiz. Gerek duyulursa da Ulaştırma Bakanlığı gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır” yanıtını verdi.

“BAĞCILAR’DAN ESENLER’E, BÜTÜN MEYDANLARI GÖZLEM ALTINA ALDIK”

İmamoğlu, “Bugün Kadıköy- Üsküdar meydanlarını ziyaret edeceksiniz. İstanbulluların en çok merak ettiği yer Taksim meydanı. Orası ile ilgili yapmayı düşündüğünüz ilk düzenleme nedir” sorusunu ise, “Sadece Kadıköy, Üsküdar veya çok konuşulan Taksim değil. Bağcılar’dan Esenler’e birçok meydanı gözlem altına aldık. Ben, çırılçıplak bir şey ifade etmeyen koca meydanların bu kente kimlik katmadığını düşünüyorum. Taksim de bunlardan bir tanesi. Daha canlı ve kimlik buldukları alanlar istiyor insanlar. Çünkü meydanların tarihi misyonu da var. Biz bu bakımdan oturup bir masada tek başımıza bir karar vermek istemiyoruz. Taksim de yine arkadaşlarımız bir yol haritası belirlediler. Hızlıca bir kısım sağlıklı proje oluşumu elde etmek adına oradaki çalışmaları kamuoyu önünde kısmen yarışma ve seçici kurulların oluşması ile yönetmeyi planlıyoruz. Vatandaşın takdirine sunma niyetindeyiz. Böyle bir metot gerçekleştiğinde sizlerle paylaşacağız. Yakın zamanda paylaşacağız” şeklinde yanıtladı.

ŞEMSİ PAŞA CAMİİ VE MİMAR SİNAN MEYDANI İÇİN TALİMATLAR VERDİ

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Beşiktaş’tan tekneye binerek Üsküdar’a geçti. İmamoğlu, teknenin kaptan köşküne çıkarak, telsizle diğer tekne kaptanlarının ve çalışanlarının bayramlarını kutladı. Üsküdar meydanı düzenleme inşaatında inceleme yapmak için tekneden inen İmamoğlu’nun etrafı, bir anda yüzlerce vatandaş tarafından kuşatıldı. Vatandaşlarla bayramlaşan İmamoğlu, yurttaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 200 metrelik yolu 45 dakikada alabilen İmamoğlu’na, şantiye yetkilileri teknik bilgiler verdi. Yetililere, şantiye bitişiğindeki Şemsi Paşa Camii’nin temelinde, alan düzenleme inşaatı sırasında hasar oluştuğu iddialarını soran İmamoğlu, “Yaptığımız ölçümlerde caminin temelinde bir sorun olmadığını, sadece duvarlarında kısmi çatlaklar oluştuğunu tespit ettik” yanıtını aldı. İmamoğlu, alan düzenleme inşaatının, çevredeki insanlara ve tarihi yapılara zarar vermeden, en kısa sürede tamamlanmasını ve kesintisiz yaya akışına açılmasını istedi. İmamoğlu’nun dikkat çektiği bir başka konu ise Üsküdar’da İBB tarafından inşa edilen “Mimar Sinan Meydanı” ile ilgili bölge esnafından gelen tepkiler oldu. İmamoğlu, meydan çalışmasından etkilenen esnaf ve yetkililerin ortak bir masa etrafında buluşmasını istedi. Konuyla ilgili en kısa sürede çalışma başlatılması kararı alındı. Toplantının ardından şantiye sahasını gezen İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında tekneye binerek Beşiktaş’a geçti. İmamoğlu, Şişhane’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı’na giderek Canan Kaftancıoğlu ve partililerle bayramlaştı.

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