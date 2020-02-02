Dudak Esteği Nasıl Yapılır?

Güzellik olgusu birçok kişiye göre değişim gösterebilmektedir. Bu noktada dudaklarından rahatsız olan kişiler de dudak estetiği yaptırarak istedikleri gibi bir dudak şekline sahip olmayı hedeflemektedir. Özellikle dudakları ince olan veya yaşın ilerlemesinden kaynaklanan bir incelik sorunu yaşayan kişiler dudak estetiği sayesinde dudaklarını kalınlaştırma veya dolgunlaştırma yoluna gitmek istemektedir. Dudak estetiğinin kişinin yüz yapısında önemli bir yere sahip olduğu ve bakıldığı zaman değişim gösterdiği görülebilmektedir.

İdeal dudak belirleneceği sırada kişinin yüzünde yer alan diğer üyelerin yanı yanak, burun, göz, kaç, çene ve diş yapısının da incelenmesi gerekmektedir. Dudak estetiği Nişantaşı olarak yüzde yer alan bütün detayları inceleyerek işlemlerimizi yerine getiriyoruz. Dudak estetiğinin yapılması sırasında kişinin yüzünde yer alan diğer unsurlar incelenmediği takdirde yapay bir görünüm oluşacağını ve yüzün doğallığını bozacağını söyleyebiliriz. Quartzclinique.com Dolgun görünümlü dudaklarda dudağın kırmızı bölümünün daha görünür bir hale gelmesi sağlanır.

Lip Lift Nedir?

Dudak ile burun arasında mesafenin normale göre yüksek olması veya kişinin estetik bulmamasından dolayı bu mesafe kısaltılabilmektedir. Lip lift işlemi ise bu mesafenin kısaltılmasına verilen bir addır. Dudaklarda yer alan vermilyon yani kırmızı bölüm az gözüktüğü zaman kişinin üst dudağı kısa gözükür ve dudak ile burun mesafesi artar. Dudak estetiği Nişantaşı olarak ise sizlere bu mesafenin kısaltılması evresinde yardımcı oluyoruz. Mesafe kısalınca ise özellikle yüz şeklinize tam olarak oturduğu için siz de daha estetik bir görünüm elde ettiğinizi görebilirsiniz.

Kadınlar genellikle burun ile üst dudak arasındaki mesafeyi kısa göstermek istedikleri sırada rujlarını biraz daha taşırarak sürer ve bu durum istenildiği gibi estetik durmamaktadır. Aynı zamanda geçici bir çözüm yöntemidir. Dudağa aşırı dolgu yapılması da geçici olacağı gibi tam olarak yüz şekline uymayabilir. Dudak estetiği Nişantaşı sayesinde ise dudaklarınız istediğiniz görünümü elde edecek ve yüz şeklinize en uygun olan dudak yapısına sahip olma imkanınız bulunacaktır.

Dudak kaldırma ameliyatı dudağın orantılı ve daha ön plana çıkmasını sağlama sırasında yapılacak olan operasyonlardan birisidir. Burun ameliyatında olduğu gibi kesi burun altına saklanır. Ek olarak kesi itinayla onarılır ve dikkat çekmeden iyileşme süreci tamamlanır. Kişinin görünürde bir operasyon izi de bulunmaz. Bu yüzden dışarıdan bakıldığı zaman herhangi bir estetik yapıldığı anlaşılmaz. Yalnız operasyonun profesyonel bir şekilde yapılması anlaşılmamasında yardımcı olur.

Dudak Estetiği Fiyatları Nedir?

Dudak estetiği yaptırmak isteyen kişiler bu noktada gerekli olan bütçeyi ayarlayabilmek için fiyatların ne şekilde olduğunu da merak etmektedir. Lip lift fiyatları bakıldığı zaman yapılacak operasyona göre ödenmesi gereken ücretin de değişim göstermekte olduğu görülebilmektedir. Sizin dudak yapınız ve yüz yapınız operasyonun gerçekleştirileceği sırada ödemeniz gereken tutarı etkileyen faktörlerden birisidir. Bu yüzden bir fiyat verilmeden önce mutlaka kişinin gerekli muayenesinin yapılması gerekir.

Dudak Estetiği Sonrası Yapılması Gerekenler

Hangi operasyon yapılacaksa yapılsın kişinin mutlaka operasyon öncesinde ve sonrasında uygulaması gereken bazı işlemler yer almaktadır. Lip lift sonrasında da kişinin uygulaması gereken bazı adımların olduğu görülüyor. Operasyondan sonra kişinin yüzünde ödem oluşacaktır. Bunun sebebi ise; vücudun ameliyata ve dikişlere tepki vermesidir. Ödem vücut yapınıza göre birkaç gün içerisinde geçecektir. Dikişler alınmaz. Fakat bazen kanama gibi sorunlar meydana gelebilir. Bu tarz bir durum yaşandığı zaman hemen doktorunuzla iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Operasyon sonrasında kişinin iyileşme süreci genellikle 5 ile 7 gün arasında değişim gösterebilmektedir. Bu yüzden kısa süre içerisinde günlük yaşamınıza geri dönebilmeniz mümkündür. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra uzmanınızın sizlere tavsiye ettiği işlemleri de yerine getirmeye özen göstermelisiniz. Operasyon sonrasında diğer estetik operasyonlara göre daha az ağrı ve acı gibi sorunlar meydana geldiği görülmektedir. Bu yüzden günlük hayatınıza kısa süre içerisinde geri dönüş yaparken istediğiniz dudak yapısına da kavuşmanız mümkündür.