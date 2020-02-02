Genç bir görünüm için ışık dolgusu ve gıdı eritme

Işık Dolgusu ile Göz Çevrenizi Aydınlatın

Göz çevresindeki cilt ince, narin ve tedavisi son derece zordur. Bu düşünceyle, hassas göz bölgesini tedavi etmek ve doğal genç görünümünüzü minimum kesinti ile yeniden kazanmanız için özel olarak tasarlanmış tek dermal dolgu maddesi olan ışık dolgusu uygulanır. Uzun ömürlü, doğal sonuçlar için siz de ışık dolgusuuygulatabilirsiniz. Işık dolgusu, göz çevrelerine hitap eden olağanüstü sonuçlar verir. Hassas göz bölgesini güvenli ve etkili bir şekilde tedavi etmek için özel olarak tasarlanmıştır.

Işık Dolgusu Avantajları

Işık dolgusu diğer yöntemlere kıyasla en iyi seçimdir, çünkü göz altında daha az şişmeye neden olur. Bu alan için ideal bir üründür. Morarma nadiren oluşur. Herhangi bir komplikasyonu en aza indirgemek için 2 haftada 2 seans enjekte edilebilir. Göz çevrelerindeki koyu görüntüyü yok eder, kırışıklıkları yumuşatır ve cilt üzerinde doğal bir dolgunlaştırıcı etki sağlar. Toplam gençleştirme ve tamamen bir yenilenme için ışık dolgusu alın kırışıklıklarını, kaz ayağı ve ince çizgileri tedavi etmek için idealdir.



Gıdı Neresidir

Gıdı, çene çizgisinin ve çenenin hemen altındaki fazla sarkık deridir. Hemen hemen herkes yaşlandıkça en azından küçük bir gıdı geliştirir ve cildi gittikçe daha az elastik hale gelir. Kalıtım, stres, tekrarlayan yüz alışkanlıkları ve yaşam tarzı seçimleri de dahil olmak üzere çeşitli faktörler, hemen hemen her yaşta daha belirgin gıdılara neden olabilir. Bu yazı sayesinde, gıdı eritme için egzersizler ve tedaviler hakkında bilgi edinmenin yanı sıra gıdı sarkmasını önleme yollarını okuyabilirsiniz.

Gıdı Sarkmasının Nedenleri

Gıdı sarkmasının en büyük nedeni yaşlanma. Birkaç faktörün gıdı sarkma olasılığını ve şiddetini arttırdığı bilinse de bunun nihai nedeninin yaşlanma olduğu bilinmektedir. Cilt yaşlandıkça, şeklini, özellikle yağını ve bağ dokusu proteinlerini elastin ve kollajenini korumaya yardımcı olan bazı bileşikleri kaybetmeye başlar. Deri de kuru ve ince olabilmek için, şeklini korumak adına sarkma yapma eğilimindedir. Cilt daha az esnek ve dolu hale geldikçe, yerçekimine karşı daha savunmasız hale gelir ve yavaş yavaş sarkmaya başlar.

Gıdı Geliştirmeye Yardımcı Olabilecek Egzersizler

1) Ağzı mümkün olduğunca esnemek ve açmak, daha sonra dişlerin dokunmasına izin vermeden çok yavaş kapatmak

2) Sırıtarak kadar gerilmek ve yavaş yavaş başı yukarı ve aşağı eğmek

3) Düz bir şekilde uzanarak, boynu ağzın çatısına bastırarak dil ile göğse doğru kıvırmak

4) Normalden daha fazla güç kullanarak ve ağız hareketlerini abartarak “o” sesi çıkarıp ardından “e” demek.

Gıdı Eritme Yöntemleri

Gıdı genellikle zararsızdır ve tıbbi müdahale gerektirmez. Ancak bazı insanlar için, şiddetli sarkma veya çok dikkat çekici gıdıya sahip olmak fazlasıyla rahatsız edicidir. Bu durum, onlarda anksiyeteye neden olur ve özgüvenlerini düşürür. Bu sebeple tıbbi tedavi uygulatmak isteyenler için seçmeli prosedürler veya terapiler gıdı eritmekonusunda yardımcı olmaktadır. Bir dermatolog veya plastik cerrah genellikle bir klinik veya hastane ortamında gıdı ameliyatları ve prosedürleri gerçekleştirebilir.

Gıdı Eritme için Popüler Tedavi Yöntemi Olarak Dolgu

Dolgu maddeleri, yağın deriden kaybolduğu yerleri doldurmak için yanaklara enjekte edilen bileşiklerdir. Yanakları kaldırmak da doğal olarak çenenin etrafındaki cildi ve ağız köşelerini kaldırır. Dolgu maddeleri, daha dolgun bir görünüm elde etmek için doğrudan gıdı alanına enjekte edilebilir. Dolgu enjeksiyonları uygulayan kişilerin yaklaşık yüzde 95.6’sının gıdıeritme tedavilerinin başarılı olduğu ve sonuçlarla mutlu olduğu araştırılmıştır. Dolgu maddeleri olarak yaygınca kullanılan bileşikler şunları içerir: hyaluronik asit, polimetilmetakrilat ve silikon.

Dolgu maddeleri genellikle 30 ila 50 yaş arasındaki insanlarda daha etkilidir. 50 yaşın üzerindeki kişilerde, dolgu maddeleri ile birlikte ek prosedürler uygulanabilir. Gıdı eritme ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://www.drmustafakaratas.com/ sitemizden yardım alabilirsiniz. Unutmayın dolgu maddelerinin etkisi gıdı sarkmasının şiddetine, yüzün yapısına, dolgu maddesinin dozajına ve verilen enjeksiyon sayısına bağlıdır.