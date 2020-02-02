Erkekler İçin Genital Lazer Operasyon Yaptırmanın Avantajları

Lazer teknolojisinde görülen gelişmelerle beraber insanlar artık istenmeyen tüylerinden büyük oranda kurtulma imkanına sahiptir. Lazer operasyon her ne kadar kadınlar arasında yaygın olsa da artık erkeklerde yaptırarak tüylerinden kurtulabiliyor. Erkek genital lazer epilasyon ise birçok erkeğin en fazla tercih ettiği operasyonların arasında yer almaktadır. Lazer yaptıran kişiler bu şekilde sürekli kendi temizlenmek zorunda kalmıyor ve bir süre sonra kıl sorunu ortadan kalkmış oluyor.

Erkekler için lazer operasyon yapılmasının birçok avantajı olduğu görülmektedir. Erkekler için genital lazer operasyon yaptırmanın avantajları ise şu şekildedir:

-Erkeklerin tercih edebileceği temizleme yöntemleri genellikle çok kısıtlıdır. Kullanılan yöntemler ise kıllarda artış olmasına sebep olur.

-Birçok erkek için genital bölgenin temizlenmesi sırasında sıkıntılar meydana geliyor. Jilet kullanılarak yapılan temizlemelerde özelikle tehlikeler oluşabilmektedir. Fakat lazer yönteminde bu tarz durumlar yaşanmaz.

-Kendi kendine genital bölge temizliği yapmak birçok erkek için çok zordur. Lazer yönteminde ise sizin ekstra bir uğraş içerisine girmenize gerek kalmamaktadır.

Erkeklerde Genital Lazer Operasyonu Neden Yapılmaktadır?

Erkeklerde en fazla tercih edilmekte olan lazer operasyonlardan olan genital bölge lazer operasyonlarının yapılmasının sebeplerine baktığımız zaman ise özellikle bölgenin hijyeninin ve temizliğinin ön plana çıktığını görüyoruz. Erkek genital lazer epilasyonsürekli tekrar gerektirmeyen operasyonlar arasındadır. Fakat tıraşlama yöntemi geçici ve sürekli tekrar isteyen yöntemlerden birisidir. Erkekler genital bölge temizliğinde etkili bir yöntem arayışına girdiği zaman bu yüzden özellikle lazer yöntemini tercih etmektedir.

Lazerin tercih edilmesinin bir diğer sebebi ise; erkeklerde kuyruk sokumunda oluşmuş olan kıl dönmeleridir. Erkekler bu kıl dönmesi sorununu engellemek istedikleri zaman da lazer tercih edebilmektedir. Birçok erkek gerek yaştan gerekse kilodan dolayı genital bölge temizliklerini tek başına yerine getirmekte çok zorlanmaktadır. Bu yüzden de lazer yönteminden faydalanmakta olan kişiler olduğu görülüyor.

Genital Bölge Lazer Operasyonu Acılı Bir İşlem Midir?

Lazer yaptırmak isteyen kişiler öncelikle bu işlemlerin acılı bir işlem olup olmadığını da merak ederler. Erkeklerin sahip olduğu kıl köklerinin kadınlara göre genellikle daha sert ve kalın olduğu görülmektedir. Bu yüzden lazerde kullanılan ışının emilimi erkeklerde daha yüksek seviyededir. Lazer operasyondan alınan yanın ise daha iyi seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu avantajının yanında ağrının da kadınlara göre daha yüksek seviyede olduğu görülebilmektedir.

Lazer teknolojisinde son yıllarda görülmekte olan gelişmelerle beraber artık eski yöntemlere göre ağrı ve acı sorununun daha az seviyeye indirildiği görülüyor. Bu yüzden önceki yöntemlere göre daha avantajlı olunduğunu söyleyebiliriz. Lazer operasyon sırasında yaşanan ağrı ve acı anlık olup sonrasında kişiler acılı bir dönem geçirmemektedir. Bu yüzden sürekli bir uygulama yapılmasına gerek kalmadan yaşanan acı ve ağrının maksimum birkaç saat içerisinde geçtiği görülüyor.

Genital Bölge Lazeri Kısırlık Yapar Mı?

Hem erkekler hem de kadınlar söz konusu olan genital bölgeye yapılan lazer operasyonları olduğu zaman yumurtalıklara zarar vererek kısırlık yapıp yapmayacağını özellikle merak etmektedir. Erkek genital lazer epilasyon yaptırmayı düşünen kişilerin bu noktada çok fazla soru işareti yaşadığı görülmektedir. Lazer operasyon işlemleri 1997 yılında FDA onayı almıştır. Alınan bu onay kişinin vücuduna veya çevre dokularına herhangi bir zararının olmadığını gösteriyor. Bir zararının olmamasının bilimsel olarak kanıtlanmış olması rahatlıkla yaptırmanıza yardımcı olur.

Lazer yapıldığı sırada ışınlar yalnızca cildin birkaç mm altında yer alan kıl kökünde etkili olmaktadır. Kişinin yumurtalıklarında veya diğer iç organlarında herhangi bir etkilenme kesinlikle söz konusu değildir. Çünkü organların yerleşimi daha derinde bulunuyor. Lazer ışınının bir organa ulaşması gibi bir durum söz konusu değildir. Aynı şekilde yumurtalıklara ulaşması da söz konusu değildir. Bu yüzden ne kadınlarda ne de erkeklerde herhangi bir kısırlık sorunu söz konusu olmaz. Bu zamana kadar yaptıran kişilerde de bu şekilde bir sorun meydana gelmemiştir.

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