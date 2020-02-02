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Göztepe’de kaçak kurban kesimi yapanlara zabıta müdahalesi


Göztepe’de kurban satış pazarının yanındaki arsada kaçak şekilde kurban kesimi yapan bir grup şahıs, zabıta tarafından engellendi.

Göztepe’de kurban satış pazarının yanındaki arsada kaçak şekilde kurban kesimi yapan bir grup şahıs, zabıta tarafından engellendi. Kaçak kesim yapan şahıslar, zabıtanın engeli karşısında tepki gösterdiler. Şahıslara para cezası verildi.

Göztepe’de saat 08.00 sıralarında bir grup şahıs, kurbanlık hayvan satış yerinin yanındaki boş arsada kaçak şekilde kurban kesmeye başladı. Olay yerine zabıta ekipleri gelerek duruma müdahale etti. Zabıta tarafından engellenen şahıslar kendilerini savunarak kesime devam etmek isteyince zabıta ile aralarında sözlü münakaşa yaşandı. Daha sonra şahıslara kaçak kesim yaptıkları nedeniyle para cezası verildi.

📆 11 Ağustos 2019 Pazar 12:10   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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