Etik Medya Derneği kuruldu

Dernek kuruluş bildirgesi ile dikkat çekti.

“Medyayı etik kurallar çerçevesine çekeceğiz!”

Geçtiğimiz ay “Etik kurallara sımsıkı bağlı gazetecilik istiyoruz” diyerek, basındaki yozlaşmaya ve meslek ahlakını zedeleyici yayıncılığa dikkat çeken, gazetecilik mesleğini icra edenlerin bu mesleğin gereklerini yerine getirirken daha hassas olmaları ve meslek unvanı olan “gazeteci” tanımının artık gerçekten hak eden kişilerce kullanılmasına yönelik çıkışı ile dikkat çeken Etik Medya Platformu dernekleşerek tüzel kişiliğe adım attı.

Gazeteci tanımı netleşecek!

Öncelikli hedefi “gazeteci kimdir? Gazeteci kime denilmeli?” sorularının yanıtlarını kamuoyuna duyurmak olan Etik Medya Derneği, sonrasında gerçekten gazeteci olmak isteyenlere de yardımcı olmak, onların mesleğe entegrasyonu için çalışmalar yapmaya da hazırlanıyor.

Etik kurallara uymayan afişe edilecek!

Dernek, bunların yanı sıra gazetecilik mesleğini yozlaştıran, adeta ayağa düşüren yaklaşımlara prim vermeyecek, ahlaksızca mesleği adeta silah olarak kullanarak tüm medya mensuplarını zan altında bırakan tavır, tutum ve davranışlara da gerçekten tepki vermeye, yanı sıra bu gibi habercilik yapanları da kamuoyu önünde afişe etmeye yönelik “etik kurul” çalışmalarını da başlattı.

Merkez Kartal, hedef İstanbul!

Kartal merkezli kurulan Etik Medya Derneği, programına uygun çalışmalarını tamamladıktan sonra önceliği İstanbul’a verecek. Mesleğin lokomotif gücü olarak görülen İstanbul’da yerel basında yeni düzenlemeler yapılması için gereken girişimleri de gerek hükümet gerek ilgili kurumlar nezdinde yapacak.

İlkhaber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Arslan ARİÇ, Yeni Bir Gazete İmtiyaz Sahibi İsmail POLAT, Kartal Haber ve Kadıköy Gazeteleri İmtiyaz Sahibi Kenan GÜLERCİ, Haber Manşet Gazetesi ve Adalet Zamanı Dergisi İmtiyaz Sahibi Necmettin GÜLTEKİN, Güne Doğuş Haber Gazetesi ve Doğuş TV İmtiyaz Sahibi Nergiz SÜSLÜ, Kent34 ve Kartal Gazeteleri İmtiyaz Sahibi Vural DAĞTEKİN ile Bülten İstanbul Gazetesi İmtiyaz Sahibi Yalçın BEL‘in kurucusu olduğu Etik Medya Derneği, üye başvurularına da açıldı.

Üyelik için liyakat şart!

Öncelikle davet usulü ile üye alacak olan Etik Medya Derneği, bu aşamada mesleğin hakkını veren, liyakat sahibi, tecrübesi sabit isimlere ağırlık verecek. Sonrasında eğitim çalışmaları düzenleyerek, mesleği hakkı ile yapmak isteyen herkesin başvurusuna açılarak, aynı çatı altında daha güçlü olması için kapsayıcı bir hale gelecek.

Dernek ile ilgili tüm duyuruları https://www.facebook.com/etikmedyaplatformu adresinden takip edebilirsiniz.

İşte Etik Medya (Platformu) Derneği’nin yola çıkış bildirgesi…

ETİK KURALLARA SIMSIKI BAĞLI GAZETECİLİK İSTİYORUZ

Günümüzde medya hızla gelişiyor. Gerek görsel medya, gerek yazılı basın gerek sosyal medya, devasa bir kitleye ulaşıyor.

Artık çocukların bile kullandığı akıllı telefonlar ve tabletler herkesin haber almasına olanak sağlıyor.

Bu durum daha geniş bir okur kitlesini yarattığı gibi tüm kullanıcıları muhabir, gazeteci ve fotoğrafçı yapıyor.

Günümüzde eğitimli eğitimsiz her isteyenin basın savcılığına başvurarak gazete yayımlamak için mevkute çıkarması, medyada eğitim düzeyini, liyakatsızlığı ve etik kuralsızlığı hızla yayıyor.

“Yeni Medya” dediğimiz bu olgunun içindeki farklı kanalların kullanıcıları kendilerine has kurallar belirliyor buna göre iletişimlerini sağlıyor.

Hayatımızı çok yönlü etkileyen bu araçlar, getirdikleri olumlu katkılarla birlikte, aynı zamanda yarattıkları olumsuz toplumsal ve bireysel etkilerle de en fazla tartışılan konuların başında geliyor.

“Yeni Medya” ile iletişimin günlük yaşamda etkinliğinin sürekli güçlenmesi ve neredeyse hayatımızı yönlendirip belirler hale gelmesi, etik ve liyakat tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Hele Türkiye gibi ekonomik – siyasal – sosyal gelişmelerin çok hızlı yaşandığı ve toplumsal dinamiklerin yoğun olduğu bir ülkede, etik davranmak daha da önemli ve hayati sorunlar oluşturuyor.

Bu nedenlerle medyamızın liyakatlı insanların yönetiminde etik kurallarla yönetilmesinin günü gelip geçiyor.

Yetkililer, etik kuralların hakim olduğu bir medya oluşumuna önem vermeyecekse onları da harekete geçirmek biz basın mensuplarının görevidir.

Etik Medya Platformu, tam da bu sebepler ile hayata geçmiştir.

Platform olarak devletin tüm yetkili kurumlarını, yerel yöneticileri medyada etik yaklaşıma destek verecek biçimde davranmaya çağırıyoruz.

AMAÇLARIMIZ

Etik Medya ismini de bu gerekçeler ile verdiğimiz platformumuzun amaçları;

– Kamuoyunda itibar kaybına uğrayan medyayı, meslek etik kuralları çerçevesine çekmektir.

– Gazetecilik yapma çabasında olan ve yeni başlamak isteyen herkesi, belli periyodlarla mesleki eğitimlerden geçirmek, daha bilinçli ve layıkıyla görev yapmasına olanak sağlamak ve bu sayede gazeteciliğe tekrar saygınlık kazandırmaktır.

– Hükümetin ilgili kurumlarıyla görüşecek, hiç bir eğitimi ve liyakat sahibi olmayanların bu mesleği yapmalarına izin verilmemesi yönünde tedbirlerin alınması hususunu anlatacaktır.

– Gazeteciliği icra ederken meslek etik kurallarına aykırı hareket edenlerin tespit edilmesi ya da tarafımıza bildirilmeleri durumunda, yapılan bu eyleme kayıtsız kalınmayacak, meslek etiğine uymayarak biz gazetecilerin itibarını da gölgeleyen kişi ve kuruluşlara ortak ses olarak gereken tavır konulacaktır.

KAPSAM VE PROGRAMIMIZ

Etik Medya Derneği’ne, meslek ilkelerini kabul eden, mesleki kariyeri liyakat sahibi olan herkes katılabilecektir.

Ancak gazetecilik meslek yaşamında, şantaj, tehdit, tetikçilik gibi etik dışı davranışlarda bulunanlar Etik Medya Derneği’ne, kabul edilmeyecektir.

Mevcut durumda mesleği yapan ancak mesleki eğitimi olmayan veya mesleki liyakatı olmayanlar, platformun desteği ile mevcut durumda uygulamada olan bir dizi eğitimlerden geçtikten ve yeterlilik belgesi aldıktan sonra Etik Medya Derneği’ne, katılabilecektir.

Etik Medya Derneği, bu eğitimi almak isteyenlere her türlü desteği verecektir.

Bu ilkeleri kabul etmeyenler, derneğe kabul edilmeyecektir.

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