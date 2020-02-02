İstanbul Otogarında bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerine ve tatil beldelerine giderek değerlendirmek isteyen vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

Otogarda bayram yoğunluğu – Tıkla İzle

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram yoğunluğu oluştu. Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın etti. Biletini günler önceden alan vatandaşlar peronlarda hazır beklerken, son dakika bilet almak isteyenler ya eli boş döndü ya da ek seferlerde yer bulabildi. Otobüsler uzun kuyruklar oluştururken, otogarda yaşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi.