İstanbul Otogarında bayram yoğunluğu

Otogarda bayram yoğunluğu – Tıkla İzle
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram yoğunluğu oluştu. Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın etti. Biletini günler önceden alan vatandaşlar peronlarda hazır beklerken, son dakika bilet almak isteyenler ya eli boş döndü ya da ek seferlerde yer bulabildi. Otobüsler uzun kuyruklar oluştururken, otogarda yaşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|21
|13
|5
|3
|47
|21
|+26
|44
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|22
|12
|7
|3
|41
|22
|+19
|43
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|22
|12
|6
|4
|36
|17
|+19
|42
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|22
|12
|6
|4
|41
|26
|+15
|42
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|22
|11
|6
|5
|41
|21
|+20
|39
|6
|Fenerbahçe
|22
|11
|5
|6
|41
|26
|+15
|38
|7
|Beşiktaş
|22
|11
|3
|8
|34
|28
|+6
|36
|8
|Göztepe
|21
|9
|6
|6
|28
|23
|+5
|33
|9
|Gaziantep
|22
|8
|6
|8
|33
|35
|-2
|30
|10
|Yeni Malatyaspor
|21
|6
|6
|9
|34
|30
|+4
|24
|11
|Gençlerbirliği
|22
|6
|6
|10
|31
|39
|-8
|24
|12
|Denizlispor
|22
|6
|6
|10
|21
|30
|-9
|24
|13
|Çaykur Rizespor
|21
|7
|3
|11
|21
|32
|-11
|24
|14
|Antalyaspor
|22
|5
|7
|10
|23
|39
|-16
|22
|15
|Konyaspor
|22
|4
|8
|10
|17
|30
|-13
|20
|16
|MKE Ankaragücü
|22
|4
|8
|10
|20
|38
|-18
|20
|2020-21 1.Lig
|17
|Kasımpaşa
|22
|4
|4
|14
|29
|49
|-20
|16
|18
|Kayserispor
|22
|3
|6
|13
|22
|54
|-32
|15
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