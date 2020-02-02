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İstanbul Otogarında bayram yoğunluğu


Kurban Bayramı tatilini memleketlerine ve tatil beldelerine giderek değerlendirmek isteyen vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

Otogarda bayram yoğunluğu – Tıkla İzle

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram yoğunluğu oluştu. Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın etti. Biletini günler önceden alan vatandaşlar peronlarda hazır beklerken, son dakika bilet almak isteyenler ya eli boş döndü ya da ek seferlerde yer bulabildi. Otobüsler uzun kuyruklar oluştururken, otogarda yaşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi.

📆 09 Ağustos 2019 Cuma 16:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
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2 Başakşehir 22 12 7 3 41 22 +19 43 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 22 12 6 4 36 17 +19 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 22 12 6 4 41 26 +15 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 22 11 6 5 41 21 +20 39
6 Fenerbahçe 22 11 5 6 41 26 +15 38
7 Beşiktaş 22 11 3 8 34 28 +6 36
8 Göztepe 21 9 6 6 28 23 +5 33
9 Gaziantep 22 8 6 8 33 35 -2 30
10 Yeni Malatyaspor 21 6 6 9 34 30 +4 24
11 Gençlerbirliği 22 6 6 10 31 39 -8 24
12 Denizlispor 22 6 6 10 21 30 -9 24
13 Çaykur Rizespor 21 7 3 11 21 32 -11 24
14 Antalyaspor 22 5 7 10 23 39 -16 22
15 Konyaspor 22 4 8 10 17 30 -13 20
16 MKE Ankaragücü 22 4 8 10 20 38 -18 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 22 4 4 14 29 49 -20 16
18 Kayserispor 22 3 6 13 22 54 -32 15

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