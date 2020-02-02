Bu uygulamaya dikkat! Hayatları karartıyor

Gazeteci yazar Murat Gülderen, bugünkü yazısında son dönemlerin fenomen uygulaması Tik Tok’taki tehlikelere dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlarla beraber birçok uygulamada hayatımıza girdi. Bu uygulamaların yararlıları olduğu kadar zararlıları da bulunurken, yazar Murat Gülderen, bugün kaleme aldığı yazısında son dönemlerin fenomen video paylaşım uygulaması Tik Tok‘taki tehlikeye dikkat çekti.

Eşini boşayan, sicili bozulan hatta intihar edenler var

Gülderen Tik Tok uygulamasının dünya genelinde 500 milyondan fazla aktif kullanıcısının olduğunu belirterek, uygulamadaki tehlikelere karşı uyardı. Bu uygulamadaki serbestlik yüzünden bazı evli çiftlerin boşandığını, bazı kişilerin ise sicilinin bozulduğuna değinen Gülderen, Hindistan’da 2 kişinin Tik Tok yüzünden intihar ettiğini belirtti. Gülderen, uygulamanın sakıncaları dolayısıyla Endonezya’da yasaklandığını Çin‘de ise sıkı denetime alındığına dikkat çekerek, Türkiye’de de uygulamaya karşı önlem alınması gerektiğini ifade etti.

İşte Gülderen’in o yazısı;

TikTok kabusu!



Dünya genelinde 500 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya ulaşan video ve canlı yayın uygulaması Tiktok, özellikle gençlerin ve evli çiftlerin başına bela oldu. İçerik sınırlamasının olmadığı bu platform yüzünden eşini boşayan, sicili bozulan hatta intihar edenler var.

Türkiye dahil 150’den fazla ülkede 500 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya ulaşan video paylaşım, mesajlaşma ve canlı yayın uygulaması TikTok, içerik serbestliği nedeniyle ailelerden büyük tepkiler almaya başladı. Ücretsiz indirilen platformda eğlenceli videolar olduğu gibi küfürlü ve erotizm içerikli pek çok ahlak dışı videolara da rastlamak mümkün. Hatta TikTok kullanmasına izin verilmediği için intihar edenler bile var.

DEHŞET VERİCİ…

Örneğin geçen haziran ayında Hindistan’da 2 çocuk annesi bir kadın kocası TikTok kullanmasını yasakladığı için zehir içerek intihar etti. Kadın, zehir içtiği anları kayda alarak eşine gönderdi. Diğer bir intihar vakası ise yine Hindistan’da yaşandı. Mumbai’de 15 yaşındaki bir kız, TikTok uygulamasında çok fazla vakit geçirdiği gerekçesiyle kendisini ikaz eden büyükannesine kızarak, doğum gününde kendini asarak intihar etti.

YASAKLAYANLAR VAR

Sakıncalar yüzünden bu uygulamayı Endonezya hemen yasaklarken Çin, içerikleri sıkı denetime aldı. Hindistan ise uygulamayı ‘sosyal felaket oluşturma potansiyeline sahip’ olarak değerlendirerek inceleme başlattı. 15 saniye süren videolara çeşitli efektler, etiketler, sesler ve müzikler de eklenebiliyor. Bunlar genelde korku, cinsellik ve eğlence amaçlı videolar için tercih ediliyor.

YAŞLILAR DA İLGİLİ

Platformun kurallarına göre 18 yaşından küçüklerin video paylaşmak için ailelerinden izin alması gerekiyor ancak bu durum pratikte pek işlemiyor. Bu nedenle ailelerin çocuklarını sürekli denetlemelerinde fayda var. Video paylaşanlar arasında 70 yaşın üzerinde de pek çok kişi bulunuyor. Posta’ya konuşan Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, “Tiktok bireylerin aşırı fenomen olma duygusuyla bir ruh bozukluğuna işaret ediyor. Örneğin bir videoda kendisini yerden yere atan genç, beğeni ve tık uğruna bir sonraki videoda hıçkıra hıçkıra ağlayabiliyor” dedi.

HACKER CİRİT ATIYOR

Bu tür uygulamalarda ayrıca hackerların da cirit attığını ifade eden İsa Altun, şöyle konuştu: “Bireyler, ekranda eğlendikleri sırada rehavete kapılıyor ve dikkatleri azalıyor. Farkında olmadıkları anda reklam gibi görünen bir video linkini tıkladıkları anda cihazlarına zararlı yazılım bulaşıyor ve tüm kişisel verilerini hackerlere kaptırıyorlar.”

TEKLİFLERE KANMAYIN

İsa Altun şu uyarılarda bulundu: “Cazibeli tekliflere kanmayın. Özellikle ergen yaştaki çocukların ‘dikkate alınma’, ‘ilgi görme’, ‘fenomen olma’, ‘tanınma’, ‘takdir edilme’, ‘farklı görünme’ duyguları zirvede oluyor. Aileler Tiktok’ta şöhret olmak isteyen çocuklarına daha fazla özen göstermeli, yakından gözlemlemelidir.” Konuyla ilgili mahkemelere intikal eden bazı ifadeler…

YUVAM YIKILDI

Apartman komşum zaman zaman komik danslar içeren anlık videolar ekliyordu. Eşi bir tepki vermemişti. Bana da bu videoda 5 saniyelik oynamam için ricada bulundu. Kabul ettim. Daha sonra video ummadığım kadar yayılmış. Video yayıldıktan sonra eşim bana ‘Benden habersiz nasıl dans edersin. Bizi rezil ettin. Akrabalarım ve yakın çevrem bana sinkaf ettiler. Senin yüzünden psikolojim bozuldu’ diyerek boşanma davası açtı. Ayrıldım. 2 çocuğumun velayetini eşim aldı.

FELÇ OLDUM

Lise 1’e giderken okul arkadaşlarımın ısrarıyla Tiktok’a abone oldum. Komik ve ilginç videolar izliyordum. Arkadaşlarım bana ‘Neden senin videon yok’ diye ısrar edince ben de ilginç ve çok izlenen bir video olsun diye iki mahalle yukarıda bulunan tren istasyonuna gittim. Vagonların üzerine çıktım. Arkadaşım da beni çekmeye devam ediyordu. Bu sırada elim elektrik akımına kapıldı. Dengemi kaybettim. Yere düştüm. Haftalarca yoğun bakımda kaldım. Boynumdan aşağısı felç kaldı.

SİCİLİM BOZULDU

9. Sınıf öğrencisiydim. Arkadaşlarım arasında popüler olmak için Tiktok’ta herkesten daha farklı bir video çekmek istedim. Üzerinde esrar bitkisi olan bir tişört giydim. Yasak olduğunu bilmiyordum. Mizansen olarak da bonzai içiyormuş gibi video çektim. Meğerse siber suçlar polisi bu videoları takip ediyormuş. Beni evden aldılar. Uyuşturucuyu özendirmekten hakkımda işlem yaptılar. Adli sicilime işlendi. Çok pişmanım.

PEDOFİLİ TEHLİKESİ

TikTok’u çocuklar da kullanıyor. Uygulama bu nedenle pedofili (sübyancı) tehlikesine de çok açık. İngiliz çocuk vakfı Barnardo’s, uygulamanın pedofil şahıslar tarafından çocukların görüntülerini almak için yoğun bir şekilde kullanıldığı uyarısında bulundu.