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Kadıköy’de Plaj Voleybolu Turnuvasında gençler ve ustalar bir arada


Yaz aylarının yakıcı sıcağına plaj voleybolunun tatlı rekabeti eşlik edecek

Kadıköy Belediyesi, 16-17-18 Ağustos tarihlerinde Kalamış sahilinde plaj voleybolu turnuvası düzenliyor. 20 yaş altı genç kızlar, 21 yaş altı genç erkekler ve eski profesyonel voleybolculardan oluşan takımlar, Kalamış sahilindeki kumlarda kıyasıya yarışacak.

3 KUŞAK KADIKÖY’DE YARIŞACAK

İstanbul’un şehir içinde kalan nadir plajlarından biri olan Kalamış sahili, plaj voleybolu turnuvasına ev sahipliği yapacak. Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada 3 kuşak voleybolcular ter dökecek. U21 erkek, U20 kadın ve voleybola katkı sağlamış olan efsane voleybolculardan (veteranlar) oluşan üç kategorinin yer alacağı turnuvada, her kategoride 16 takım yarışacak. Turnuvada dereceye girenlere ödüller verilecek. Veteranların yer alacağı kategoride erkek oyuncuların en az 40 yaşında olması ve 2 erkek 1 kadından oluşacak takımda üç oyuncunun toplam yaşının en az 101 olması gerekiyor.

📆 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
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2 Başakşehir 22 12 7 3 41 22 +19 43 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 22 12 6 4 36 17 +19 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 22 12 6 4 41 26 +15 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 22 11 6 5 41 21 +20 39
6 Fenerbahçe 22 11 5 6 41 26 +15 38
7 Beşiktaş 22 11 3 8 34 28 +6 36
8 Göztepe 21 9 6 6 28 23 +5 33
9 Gaziantep 22 8 6 8 33 35 -2 30
10 Yeni Malatyaspor 21 6 6 9 34 30 +4 24
11 Gençlerbirliği 22 6 6 10 31 39 -8 24
12 Denizlispor 22 6 6 10 21 30 -9 24
13 Çaykur Rizespor 21 7 3 11 21 32 -11 24
14 Antalyaspor 22 5 7 10 23 39 -16 22
15 Konyaspor 22 4 8 10 17 30 -13 20
16 MKE Ankaragücü 22 4 8 10 20 38 -18 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 22 4 4 14 29 49 -20 16
18 Kayserispor 22 3 6 13 22 54 -32 15

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