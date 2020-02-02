MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet, Toplum » Taş ocağının orta ve en derin kısımlarında neden göletler oluşuyor?
Taş ocağının orta ve en derin kısımlarında neden göletler oluşuyor?


İstanbul’da faaliyet gösteren taş ocaklarının yıllar içinde doğaya verdiği zarar uydu görüntüleri ile gözler önüne serildi. İstanbul’un ciğerleri olan ormanların büyük bir kısmını yok eden taş ocaklarının son durumu havadan görüntülendi.

İstanbul’un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi – Tıkla İzle

Çevresinde nefes almakta güçlük çekilen Göktürk’te bulunan taş ocaklarının doğaya verdiği zarar uydu görüntüleri ile gözler önüne serildi. Görüntülerle yıllar içerisinde ormanın nasıl yok edildiği aşama aşama ortaya çıktı. Görüntülerde küçük bir alanda başlayan çalışmaların yıllar içerisinde büyüdüğü ve taş ocaklarının çevresinde bulunan ormanlık alanın büyük bir kısmının yok edildiği gözlendi.

Ormanların tahrip olmasına neden olan taş ocaklarının son durumu ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler yemyeşil ormanların içerisindeki taş ocaklarına dikkat çekti. Taş ocağının orta ve en derin kısımlarında ise göletler oluşuyor. Taş ocaklarındaki patlatmaların doğal dengeyi, su yollarını ve çatlak mağara sistemini bozduğu belirtiliyor. Bu gibi olumsuz etkilerinden dolayı taş ocaklarının; yerleşim yerlerinden, ormanlık alanlardan, su üretim alanlarından uzakta ve ağaçlandırılamayacak kayalık alanlarda yapılması gerektiği ifade ediliyor.

📆 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 21 13 5 3 47 21 +26 44 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 22 12 7 3 41 22 +19 43 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 22 12 6 4 36 17 +19 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 22 12 6 4 41 26 +15 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 22 11 6 5 41 21 +20 39
6 Fenerbahçe 22 11 5 6 41 26 +15 38
7 Beşiktaş 22 11 3 8 34 28 +6 36
8 Göztepe 21 9 6 6 28 23 +5 33
9 Gaziantep 22 8 6 8 33 35 -2 30
10 Yeni Malatyaspor 21 6 6 9 34 30 +4 24
11 Gençlerbirliği 22 6 6 10 31 39 -8 24
12 Denizlispor 22 6 6 10 21 30 -9 24
13 Çaykur Rizespor 21 7 3 11 21 32 -11 24
14 Antalyaspor 22 5 7 10 23 39 -16 22
15 Konyaspor 22 4 8 10 17 30 -13 20
16 MKE Ankaragücü 22 4 8 10 20 38 -18 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 22 4 4 14 29 49 -20 16
18 Kayserispor 22 3 6 13 22 54 -32 15

BAĞLANTILAR