Miyuki Boncuk Nedir? Nerede Satılır?

Son yıllarda adını daha sık duymaya başladığınız ve özellikle takı tasarımcılarının vazgeçilmez malzemelerinden biri olan miyuki boncuken trend boncuk çeşitlerinden biri haline geldi. Miyuki 1949 yılında Japonya’da kurulan ve o dönem dünyanın en büyük boncuk üreticisi olan bir firma. Kum boncuk olarak da adlandırılan bu boncukların hammaddesi sadece Hiroşima kentinde bulunduğu için tüm dünyaya bu firma tarafından üretilen boncuklar miyuki adıyla yayıldı.

Artık ebatlarında belirli bir standardın oturduğu miyuki boncuk çeşitlerinin hammaddesi cam cürufu stilinde olan bir taş ve işlenerek çok küçük boncuklara dönüştürülüyor. Özellikle aksesuar ve takı tasarımlarında en aranan malzemelerinden biri olması, bu boncukların son derece dayanıklı olmasından da kaynaklanıyor. Gayet küçük ebatlara sahip olmasına karşın kolay kırılmayan ve deforme olmayan bir yapıya sahiptirler.

Miyuki Boncuk Fiyatları Neden Yüksek?

Sadece ülkemizde değil tüm dünyada miyuki boncuk fiyatları diğer boncuk çeşitleri ile kıyaslandığında daha pahalıdır. Bunun nedeni uzun kullanım ömrüne sahip olması ile birlikte küçük ebatlarda olmasının üretimi zorlaştırmasıdır. Ayrıca üretimde aynı ebatları yakalamak da bir hayli zahmetli olabiliyor. Bu nedenle söz ettiğimiz boncuklarla hazırlanan takılar ya da aksesuarlar daha pahalıya satılıyor. Zira bu boncuklarla herhangi bir tasarım hazırlamak da ayrıca zahmet ve emek istiyor.

Ancak bu ürünleri uygun fiyatla satın almanızı sağlayan avantajlı internet siteleri de yok değil! Örneğin hobidunya.com miyuki boncuklarve uygun fiyat dendiğinde akla ilk gelen platform alıyor. Onlarca farklı renk seçeneği eşliğinde bu boncukları satışa sunan sitede fiyatlar son derece avantajlı… Bu nedenle takı tasarımı ile ilgilenenler tercihini genellikle bu siteden alışveriş yapma yönünde kullanıyor.

Sitede aradığınız her renkte miyuki delica boncuk çeşitlerini de bulabiliyorsunuz. Renkleri görmek için hobidunya.com/miyuki-boncuk adresine tıklayın. Tercih edeceğiniz renklere alternatif olabilecek tonları da inceleme şansına sahipsiniz. Geniş bir renk skalası sunuyor olması özellikle renklerin önemli olduğu takı ve aksesuar tasarımlarında boncuk ihtiyacının bu siteden karşılanmasını da beraberinde getiriyor.

Miyuki Boncuklarda İşçilik Önemli mi?

Siteden temin edilen boncukların kusursuz olduğundan da söz edebiliriz. Miyuki boncukların en önemli özelliği yan yana geldiklerinde arada boşluk kalmayacak şekilde birbirlerini tamamlıyor olmalarıdır. Ancak bu sadece kusursuz bir işçilikle üretilen boncuklarda kendini gösterebilen bir özellik! İşte bu nedenle söz ettiğimiz internet sitesi tasarımcıların favori alışveriş platformu haline geldi. Tamamı kusursuz bir işçilikle üretilen boncuklara en uygun fiyatla sahip olabilmek mümkün oluyor.

SPONSORLU İÇERİK