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‘Türkiye’nin ilk ‘milli uçan arabası’ için hazırlıklar başladı


Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin ilk milli uçan arabası olacak “CEZERİ”nin prototipini için hazırlıkların yapıldığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla açıkladı.

Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye’nin ilk milli uçan araba projesi “CEZERİ”ye ilişkin çalışmaların başladığını açıkladı. 

Yoğun geçen prototip geliştirme faaliyetinin ilk 8 ayı olduğunu belirten Bayraktar; ‘Hedef 9.ayda doğum yetişirse TEKNOFEST’te uçuş açıklamasında bulundu.

📆 06 Ağustos 2019 Salı 13:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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