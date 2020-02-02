İstanbul – İzmir yolu yılda 3,4 milyar lira tasarruf sağlayacak

404 kilometrelik yol, zaman ve akaryakıt tüketimini azaltacak, turizmi, ticari faaliyetleri hızlandıracak.

İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indirecek, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun 192 kilometrelik kesimi ile Bursa Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Yapımına 2010’da başlanan yol çalışmalarında bugüne kadar bazı kesimler trafiğe açılmış, 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere hizmete alınmıştı. Dün açılan 192 kilometrelik kesimle de İstanbul-İzmir arasındaki toplam yolculuk 404 kilometreye düşmüş oldu.

Mevcut yol ile şu anda İstanbul-İzmir arası 8,5 saatte kat edilebilirken, trafiğin ortalama hızı da 40-45 kilometre arasında alınabiliyordu. Yeni yapılan bu yol ile 404 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu 3,5 saatte tamamlanabilecek.

Bir asma köprü, ikisi çelik olmak üzere 38 viyadük, 3 tünel, 179 köprünün bulunduğu projenin tamamen hizmete girmesiyle birlikte 2019 yılı tahmini trafik değerleri dikkate alındığında, zamandan 2 milyar 500 milyon lira, akaryakıttan 930 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 430 milyon lira tasarruf sağlanacağı tahmin ediliyor. Emisyon salınımının da yılda 375 bin ton azaltılması hedefleniyor..



KAZANÇLI PROJE

Projenin her bakımdan kazançlı olduğunu kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti: 11 milyar dolarlık projenin ülkemize yakıt zaman katkısı yıllık 3,5 milyar lira. İş bilenin kılıç kuşananın. İş üretiyoruz. Turizm hızlanacak, ticari faaliyetler hızlanacak, ülkemize katkı sağlayacak. İnşa eden ve sözleşme tarihinden itibaren 22 yıl dört ay süreyle işletecek ortaklığın devlete ödeyeceği olan 6,3 milyar lira. Bay Kemal işte bu işin maliyeti bu öğren… Bu her bakımdan kazançlı ve karlı. Devletin kasasından bir şey çıkıyor mu? Hayır.

Bursa’da bugün açacağımız 1.355 yatak kapasiteli Bursa Şehir Hastanemiz Bursa’nın güzelliğine güzellik katmış. Kendi içinde altı ihtisas hastanesi kendi alanında yüksek standartlara sahip. Biz adeta çağ atlatırken, birileri hâlâ bu işlere çamur atarak kendine siyasi pay çıkarmaya çalışıyor. CHP’nin başındaki zatın yine şehir hastanelerimizle uğraştığını duydum. Belki başkası yapsa cehaletine veririz. Bu işi ömrü hayatında böyle bir şey yapmamış hatta SSK hastanelerinde milleti rezil eden bir kişi yapınca insanın canı sıkılıyor. Neymiş şehir hastanelerinin maliyetini kimse bilmiyormuş… Böyle diyor.

CEBİMİZDEN PARA ÇIKMADI

Biz kendi cebimizden para vermiyoruz. Biz buraya yıl, ay, gün koyuyoruz. Bu kadar zaman çalıştırmak suretiyle bu hastaneyi yapacaksın. Buna yap işlet devret denir Bay Kemal.

CHP’nin başındaki zat kalkınma planını eleştirmek adına milli gelirin on senedir artmadığını iddia etmiş. Türkiye’nin geliri 236 milyar dolardı, bu rakamı 950 milyar dolara kadar çıkardık 2013’te. Bu zat Gezi olaylarında sokakları terörize edenlerin yanındaydı. Bu zat PKK terör örgütünün siyasi temsilcileriyle beraber Ankara’dan İstanbul’a yol yürüyordu. 15 Temmuz gecesi havalimanında tankların koruması altında Bakırköy Belediyesine gidiyordu. Çukur eylemleri ile saldırıldığında teröristlere barikatları kuran arkadaşlar diye sesleniyordu. Hayatı yalan. Uzunca bir süre tiyatro diyerek darbecileri koruyordu. Suriye topraklarından ülkemize yönelik tehditleri engellemek için harekete geçtiğimizde Afrin’e girmeyin diyerek gözdağı verme peşindeydi…

Şimdi müjdeyi veriyorum, enflasyon da düşecek. Yatırımcı kardeşlerime sesleniyorum; artık mevcut yatırımlarınızı genişletin. İstihdamı da artırın. Döviz kuru artık belli bir seviyenin üzerine çıkamıyor. Önümüzü bir yıl kazasız belasız geride bıraktığımızda yeni bir şahlanış dönemine gireceğiz.

FIRAT’IN DOĞUSUNA GİRECEĞİZ

Afrin’e, Cerablus’a, el-Bab’a girdik. Şimdi de Fırat’ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile de ABD ile de paylaştık. Taciz atışları devam ettikçe bizim sessiz kalmamız mümkün değildir. O sabrın bir sonu var.