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Karaköy’de camide uzanma numarası yaptı, uyuyan şahsın telefonunu böyle çaldı


Karaköy Yeraltı Camii’nde uyuyan bir vatandaşın telefonunu çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

KARAKÖY YERALTI CAMİİ’NDE UYUYAN BİR VATANDAŞIN TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI. POLİS, HIRSIZI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI. (SÜMER AVCI/İSTANBUL-İHA) Karaköy Yeraltı Camii’nde uyuyan bir vatandaşın telefonunu çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Karaköy’de camide uzanma numarası yaptı, uyuyan şahsın telefonunu böyle çaldı – Tıkla İzle

Olay, Beyoğlu Karaköy’de bulunan Yeraltı Camii’nde, 27 Temmuz Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, namazını kıldıktan sonra cami içerisinde uyuyan bir vatandaşın cep telefonu, cami cemaatinden biriymiş gibi yanına gelen hırsız tarafından çalındı. Vatandaş, uyandıktan sonra telefonunun yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından şüphelinin eşkalini tespit etti. Polis, eşkali belirlenen şahısı yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızın cami cemaatinden biri gibi içeri girdiği, uyuyan vatandaşın yanına gittiği görülüyor. Bir süre etrafı kolaçan eden hırsızın uyuyan şahsın yanında uzanma numarası yaparak telefonu çalıp camiden ayrıldığı görüldü.

“Allah onları ıslah etsin”

Sürekli namaz kıldığı camide böyle bir olay yaşanmasının üzüntüsü içerisinde olan bir vatandaş, “Böyle adamları Allah ıslah etsin. Buraya iyi bir niyetle geldiğini sanıyorsun ama niyeti kötüymüş. Ne diyebilirim ki, Allah ıslah etsin” dedi.  

📆 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:16   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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