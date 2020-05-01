MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Belediye, Etkinlikler, Genel, Manşet, Sağlık, Spor, Toplum » Kadıköylüler ünlü sporcuların hocalığında spor yapıyor
Kadıköylüler ünlü sporcuların hocalığında spor yapıyor


Kadıköy Belediyesi, her yıl yaz aylarında parklarda düzenlediği sabah sporlarını, bu yıl “Daha Çok Spor, Daha Çok Kadıköy” sloganıyla Caddebostan sahile taşıyor. Kadıköylüler, 4 Ağustos’tan itibaren her pazar saat 08:00’de Caddebostan sahilinde futbol, basketbol, voleybol, atletizm, boks gibi farklı spor dallarında, alanında uzman bir sporcu eşliğinde spor yapacak.

ÜNLÜ SPORCULAR ANTRENÖR OLACAK

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Kadıköylülerin daha fazla spor yapması, güne dinç başlamaları için parklarda başlattığı sabah sporu etkinliklerini ünlü sporcuların da yer alacağı etkinliklerle Caddebostan sahile taşıyor. 4 Ağustos Pazar günü Milli Boksör Gülsüm Tatar eşliğinde başlayacak spor etkinlikleri her Pazar bir başka sporcunun eşliğinde devam edecek. Kadıköylüler yaklaşık bir saat boyunca ünlü sporcular eşliğinde temel beden eğitimi, kültür – fizik hareketleri ile güne daha zinde başlayacak.

‘Daha Çok Spor, Daha Çok Kadıköy’ programının takvimi şöyle:

4 Ağustos Pazar (08:00-09:00) Gülsüm TATAR/Milli Boksör

18 Ağustos Pazar (08:00-09:00) Metin TEKİN/Milli Futbolcu/Spor Yorumcusu

25 Ağustos Pazar (08:00-09:00) Sarper GÜNSAL/Bisiklet/Spor Yorumcusu

1 Eylül Pazar (08:00-09:00) Burcu HAKYEMEZ/ Voleybol

8 Eylül Pazar (08:00-09:00) Önder ÖZEN/Futbol antrenörü/ Spor Yorumcusu

15 Eylül Pazar (08:00-09:00) Zeynepgül ENE/Milli Basketbolcu

22 Eylül Pazar (08:00-09:00) Aykut AY/Milli Atlet

29 Eylül Pazar (08:00-09:00)Volkan GÖKÇEK/Boksör

KADIKÖY PARKLARINDA SPOR DEVAM EDİYOR

“Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy” sloganıyla düzenlenen etkinliğin yanı sıra Kadıköylüler her yıl olduğu gibi bu yaz da parklarda spor yapmaya devam ediyor. Kadıköylülerin büyük ilgi gösterdiği sabah sporu etkinliklerinin yaz programı 6 Eylül’e kadar devam edecek. Kış programı ise 16 Eylül’den itibaren tekrar başlayacak. Sabah sporları Kadıköy’de Milli Hakimiyet Parkı, Koşuyolu Spor Merkezi ve Özgürlük Parkında pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kriton Curi Parkı’nda ise pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri yapılacak. Özgürlü Parkı’nda saat 07:00’de, Kriton Curi Parkı ve Milli Hakimiyet Parkı’nda 07:30’da, Koşuyolu Spor Merkezinde ise 08:00’de başlayacak etkinliklere spor yapmak isteyen yurttaşlar davetli.

📆 03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR