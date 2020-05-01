Merve Özbey hayranlarını coşturdu

Son yıllarda hem sahne performansı hem Youtube videoları ile geniş bir kitleye hitap eden Merve Özbey, Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde müzikseverlerle bir araya geldi. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı ikinci stüdyo albümü Devran’daki şarkıları ve en çok hit alan şarkılarını müzikseverlerle birlikte seslendirdi. Yaklaşık iki saat kadar sahnede kalan sanatçı ikinci stüdyo albümü Devran’daki çıkış parçası “Tebrikler” ile sahneden ayrılırken hem sahne hâkimiyeti hem de muhteşem fiziği ile hayranlarının ilgi odağı oldu.

Haber: Estergon Karagöz/İstanbul