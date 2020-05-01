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Merve Özbey hayranlarını coşturdu


Son yıllarda hem sahne performansı hem Youtube videoları ile geniş bir kitleye hitap eden Merve Özbey, Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde müzikseverlerle bir araya geldi. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı ikinci stüdyo albümü Devran’daki şarkıları ve en çok hit alan şarkılarını müzikseverlerle birlikte seslendirdi. Yaklaşık iki saat kadar sahnede kalan sanatçı ikinci stüdyo albümü Devran’daki çıkış parçası “Tebrikler” ile sahneden ayrılırken hem sahne hâkimiyeti hem de muhteşem fiziği ile hayranlarının ilgi odağı oldu.

Haber: Estergon Karagöz/İstanbul

📆 03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:40   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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