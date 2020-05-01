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Balıkesir’de yolcu otobüsü alev aldı! 5 ölü


Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 2’si çocuk 5 kişinin yanarak hayatını kaybettiği yolcu otobüsü yangınının teknik bir arızadan çıktığının değerlendirildiğini belirterek, “15 yaralı var. Yaralılar farklı hastanelerde, Ağır vakamız yok” dedi.

Balıkesir’de yolcu otobüsü alev aldı! 5 ölü – Tıkla İzle

BALIKESİR’E 30 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNAN GÖKÇEYAZI MAHALLESİNDE YOLCU OTOBÜSÜNDE YANGIN ÇIKTI. (HÜSEYİN TOKMAK/BALIKESİR-İHA) Balıkesir’e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeyazı Mahallesinde yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Vali Ersin Yazıcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale Küçükkuyu ile Ankara seferini yapan yolcu otobüsünün Balıkesir’e 30 kilometre mesafede Gökçeyazı Mahallesi yakınlarında yandığını belirterek, “Yolcu otobüsü jandarma karakolu yakınlarında yangına maruz kalıyor. İtfaiye henüz raporlamadı. Yangın söndürüldü. Ne yazık ki otobüsün yanmasıyla 3 yetişkin, 2 çocuğumuz hayatını kaybetti. 15 yaralı yolcu Balıkesir’de 3 farklı hastanede tedavi altına alındı. 2 yolcu ise jandarmada ifade veriyor” dedi. 

Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde inceleme yaptığını hatırlatan Vali Yazıcı, “Şoförün bilgisine başvuruluyor. Yaralıların sağlık durumları iyi. Yolcuların da bilgisine başvuruluyor. İtfaiye, jandarma ve savcılığın raporuyla olay aydınlatılacak. Henüz ölenlerin kimliği belli değil” dedi. 

Öte yandan, Kamil Koç firmasına ait otobüsteki yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürüldü. Söndürme çalışması sebebiyle trafik kontrollü olarak veriliyor.
34 yolcusu bulunan otobüsün şoförünün yara almadan kurtulduğu ifade edilirken, görgü tanıkları yangının otobüsün orta kısmında başladığı ve yangından kaçmak için arkaya kaçmak isteyen yolculardan bazılarının izdihamla kaçamadığı öğrenildi. 

Otobüsün ise firmanın kendisine ait olduğu belirtildi. Jandarmanın otobüsün yakıt tankından da kullanılan akaryakıtla ilgili numune alacağı kaydedildi.  

📆 02 Ağustos 2019 Cuma 15:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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