Koç, Faiz indirimi sektöre nefes aldırabilir

Merkez Bankası faiz indirimin sektöre yansımalarını değerlendiren Gayrimenkul uzmanı SEMTE Gayrimenkul Yetkilisi Yusuf Koç kamu bankalarından Ziraat Bankası konut kredisinde faizi 0.99 olarak düşürdüğünü belirtti.

Koç; “Ziraat Bankası 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredisi faizini yüzde 0.99 olarak düşürdü.

Banka, 500 bin TL’ye kadar 180 ay konut kredisi faizini yüzde 0,99 olarak belirledi. Ziraat Bankası tüketici kredileri faizlerini maaş müşterileri için 60 ay vadede yüzde 1,49, diğer müşteriler için yüzde 1,59 olacağını duyurdu. Banka, kurumsal kredi faiz oranlarını kurumsal kredi notuna göre yüzde 17 ile yüzde 18 aralığında belirledi. Bu hamleler uzun zamandır sıkıntı yaşayan gayrimenkul sektörüne nefes aldırabilir” dedi.

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