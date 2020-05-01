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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Ekonomi, Manşet, Toplum » Doğalgaza zam yapıldı!
Doğalgaza zam yapıldı!


Konutlarda kulanılan doğalgaz fiyatında yüzde 14.97, sanayide kullanılan doğalgaz fiyatında ise yüzde 13.73 oranında artış yapıldı.

BOTAŞ’ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında, konutta kullanılan doğalgaza yüzde 14.97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13.73 oranında zam geldi. Fiyatların 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacağı bildirildi.  

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📆 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:50   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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