Doğalgaza zam yapıldı!

Konutlarda kulanılan doğalgaz fiyatında yüzde 14.97, sanayide kullanılan doğalgaz fiyatında ise yüzde 13.73 oranında artış yapıldı.

BOTAŞ’ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında, konutta kullanılan doğalgaza yüzde 14.97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13.73 oranında zam geldi. Fiyatların 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacağı bildirildi.