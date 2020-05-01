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Basın Ekspres yolu üzerindeki dere yatağında erkek cesedi bulundu


Basın Ekspres yolu üzerinde bulunan dere yatağında bir ceset bulundu. İtfaiye ekiplerince dere yatağından çıkarılan ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Basın Ekspres yolu Mahmutbey kavşağı üzerinde bulunan dere yatağında ceset gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dere yatağına inerek hareketsiz şekilde yatan şahıs üzerinde incelemelerde bulundu. Sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Cesette inceleme yapılması ve dereden çıkarılması için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin merdiveniyle, dereye inen olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı. Cesedin üzerinde çıkan kimlikte adının Ercan Yarlı olduğu tespit edildi. Yarlı’nın dereye kendimi düştüğü yoksa birileri tarafından öldürüldükten sonra mı atıldığı araştırılıyor. Çevrede bulunan mobese ve güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Dere yatağından çıkarılan ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.  

📆 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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