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İstanbul merkezli 5 ilde yasaklı ilaç ve teff tohumlu çay operasyonu: 7 tır ürün ele geçirildi


İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen sahte ilaç operasyonunda, içeriğinde yasaklı ve ölümcül madde olduğu tespit edilen zayıflama çayı, cinsel güç artırıcı mamüllerin de olduğu 7 tır ürün geçirildi. İstanbul polisi ve Gümrük Muhafaza ekiplerince ele geçirilen tehlikeli ürünlerin piyasa değerinin 5 milyon liranın üzerinde olduğu ifade ediliyor.

İstanbul merkezli 5 ilde yasaklı ilaç ve teff tohumlu çay operasyonu: 7 tır ürün ele geçirildi – Tıkla İzle

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü görevlileri, merkezi İstanbul Ümraniye’deki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yer alan ve piyasada faaliyet gösteren zincirleme paravan şirketler üzerinden yurt dışından teff tohumlu “zayıflama çayı” ve “cinsel içerikli ürün” adı altında kimyasal hammadde ithalatı gerçekleştiren bir şirketi incelemeye aldı. 

– Çoğu zehir saçan ürünleri “müşteri” gibi sokaktan ve internet sitelerinden satın alan polis, şirketi yakın takibe aldı
Emniyet ve gümrük muhafaza ekiplerince 6 ay süren teknik ve fiziki çalışma yürütülerek, söz konusu şirketin, çeşitli internet siteleri ve eczaneler üzerinden ticareti yapılan ürünler “müşteri” gibi satın alınarak incelenmek üzere İstanbul İl Gıda Kontrol Laboratuvarı’na gönderildi. 

📆 31 Temmuz 2019 Çarşamba 22:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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