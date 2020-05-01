Kedi maması alırken nelere dikkat edilmeli?

Kediler, sevimli ve muzip oyunları, göz alıcı güzellikleri, uyurken etrafa saçtıkları huzurlu enerjiyle evlerimizin ve hayatlarımızın merkezine yerleşebilen muhteşem canlılar… Bir kediyle birlikte yaşadığınız için çok şanslısınız! Onlarla birlikte yaşamak ne kadar keyifli olsa da bir canlıyla yaşadığımızı unutmadan onun ihtiyaçlarını karşılamak için en iyi seçimleri yapmamız gerekiyor. Bu seçimlerin başında ise ilk olarak onların sağlığını, enerjisini ve neşesini korumak için en doğru ve en leziz mamayı seçmek geliyor.

Kediler, tıpkı çoğu insan gibi, alışkanlıklarına sıkı sıkıya bağlı canlılardır. Uzun süre hayatınızı paylaşacağınız sevimli dostunuz da özellikle alıştığı mamayı yemek isteyecek, mama değişiminden hoşlanmayacaktır. Bu noktada, 50 kategoride 15 milyon ürüne sahip GittiGidiyor’da aradığınız özelliklere sahip, kedinizin alıştığı, severek yediği mamasını, stok kaygısı yaşamadan, hızlı bir şekilde ve uygun fiyatla temin edebilirsiniz. Peki, yüzlerce farklı kedi maması içerisinden kedinize en uygun olan mamayı nasıl bulabilirsiniz?

1.Öncelikle veterinerinize danışın

Kedi mamaları ıslak ve kuru mama olmak üzere iki farklı formda üretiliyor. Veterineriniz aksini belirtmedikçe, kuru kedi mamaları kedinizin beslenme düzeninde ana öğün olacak, genellikle konserve halinde satılan ıslak mamalar ise destekleyici besin grubunda yer alacaktır. Veterineriniz, kedinizin yaşına, sağlık durumuna, kilosuna ve ne kadar hareketli olduğuna göre hangi mama çeşidinden, günlük ve haftalık olarak kedinize ne kadar vermeniz gerektiğini size söyleyecektir. Veterinerinizin mama seçimi ve porsiyonlara ilişkin verdiği talimatlara uymaya özen gösterin.

2.Kısırlaştırma operasyonundan sonra mutlaka kedinize uygun mamayı alın

Kediler, bir yaşını doldurduktan sonra yetişkin olarak kabul edilir. Ev ortamında yaşayan sevimli dostlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmesi için genellikle belli bir dönemden sonra kısırlaştırılması önerilir. Kediniz kısırlaştıktan sonra, metabolizması yavaşlayacak ve kilo almaya meyilli olacaktır. Bu nedenle, kısırlaştırma işleminden sonra yetişkin ve kısırlaştırılmış kediler için üretilen mamalardan tercih edebilirsiniz.

3.Kedinizin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini içerdiğinden emin olun

Kedilerin ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin başında proteinler, mineraller ve vitaminler yer alır. Ayrıca, kedilerin beslenmesinin özellikle A-B-D-E vitaminleri açısından zengin olması gerekir. Besin maddelerini uygun oranlarda ve dengeli kompozisyonlarda içeren mamaları tercih etmeniz kedinizin bağışıklık sistemini güçlendirecek ve sağlıklı bir şekilde uzun yıllar sizinle birlikte yaşamasını sağlayacaktır. Bu nedenle, kedi maması seçimi yapılırken, mamanın içeriği dikkatlice okunmalı ve mamanın gerekli besin maddelerini içerip içermediği kontrol edilmelidir.