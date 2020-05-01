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Emre Mor’un menajeri duyurdu: ‘Anlaşma tamam’


Galatasaray’ın, 22 yaşındaki Emre Mor’u kadrosuna kattığı duyuruldu. Emre Mor’un menajeri Erik Alonso, transfer için Galatasaray ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bonservisi İspanyol ekibi Celta Vigo’da bulunan Emre Mor’un Galatasaray’a transfer olduğu duyuruldu. 22 yaşındaki futbolcunun menajerliğini yapan WBD Menajerlik Şirketi’nin CEO’su Erik Alonso, sosyal medya üzerinden transferi açıkladı. İspanyol basını da iki takım arasında anlaşma sağlandığını ve Emre Mor’un takım arkadaşlarıyla vedalaştığını yazdı. Genç orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon 12 maçta 476 dakika süre alırken, gol veya asist üretemedi.  

📆 30 Temmuz 2019 Salı 19:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
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13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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