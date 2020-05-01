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Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatı devam ediyor


İstanbul’un simgelerinden olan Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) projesinde yürütülen çalışmalar drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde yapılacak opera binasının temelinin büyük bölümünün atıldığı, ilk sütunlarında yükseldiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 6 Kasım 2017’de Haliç Kongre Merkezi’nde tanıtılan Yeni AKM Projesi’nin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. AKM’nin yıkımının tamamlanmasının ardından 10 Şubat’ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla temel atma töreni gerçekleşmişti.

Taksim Meydanı’nın sembollerinden olacak yapıda, fore kazık makineleri beton kazık çakma işlemine başladı. Kazık çakma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni binanın temelindeki çalışmada görüntülendi. Yaklaşık 20 aylık bir çalışmayla 2021 yılında tamamlanması hedeflenin yeni binanın temeli yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Temelin büyük bölümünde beton atma işlemi tamamlanırken, sütunların demirlerinin de hazırlandığı görüldü.

Yeni binanın özellikleri

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. AKM’nin yeni binasının mimarlığını ise AKM’nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu.  

Galeri
📆 29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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