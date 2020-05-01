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Taksim Camii’nde son durum havadan görüntülendi


2017 yılında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Camii’nin büyük bölümü tamamlandı. Yıl sonunda açılması planlanan caminin iskele kurulan minaresindeki çalışmalar ise havadan görüntülendi. İnce işçiliği yapılan caminin yıl sonunda açılması planlanıyor.

Taksim Camii’nde son durum havadan görüntülendi – Tıkla İzle

TAKSİM CAMİİ’NDE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ YIL SONUNDA AÇILMASI PLANLANAN TAKSİM CAMİİ’NİN BÜYÜK BÖLÜMÜ TAMAMLANDI KURULAN İSKELEYLE MİNAREDEKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Temeli 2017 yılında atılarak yapımına başlanan ve Taksim Meydanı’nda 12 bin 574 metrekare arazi üzerine 61 metrelik minarelerle yapılan Taksim Camii’nde sona gelindi. İnce işçilikle tamamlanarak bu yıl sonunda hizmete girmesi planlanan caminin büyük bölümü tamamlandı. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği, tamamlandığında bin 570 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Taksim Camii’nin minaresine iskele kuruldu.

Çalışmalar havadan görüntülendi

Bu iskele sayesinde minaredeki son çalışmalar yapılıyor. Yapılan çalışmalar ve caminin son durumu ise havadan görüntülendi. Öte yandan konferans ve sergi salonlarıyla kültürel etkinlikler de düzenlenecek olan caminin, 165 araçlık 3 katlı otoparkıyla da Taksim’de vatandaşların park yeri sıkıntısına önemli ölçüde katkı sağlaması bekleniyor.  

📆 29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
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13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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