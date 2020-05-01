Taksim Camii’nde son durum havadan görüntülendi – Tıkla İzle
Temeli 2017 yılında atılarak yapımına başlanan ve Taksim Meydanı’nda 12 bin 574 metrekare arazi üzerine 61 metrelik minarelerle yapılan Taksim Camii’nde sona gelindi. İnce işçilikle tamamlanarak bu yıl sonunda hizmete girmesi planlanan caminin büyük bölümü tamamlandı. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği, tamamlandığında bin 570 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Taksim Camii’nin minaresine iskele kuruldu.
Bu iskele sayesinde minaredeki son çalışmalar yapılıyor. Yapılan çalışmalar ve caminin son durumu ise havadan görüntülendi. Öte yandan konferans ve sergi salonlarıyla kültürel etkinlikler de düzenlenecek olan caminin, 165 araçlık 3 katlı otoparkıyla da Taksim’de vatandaşların park yeri sıkıntısına önemli ölçüde katkı sağlaması bekleniyor.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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