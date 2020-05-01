Kadıköy’lü Ressamdan Sanat Cafe, “Turuncu Art Cafe”

Ressam Mücella Balyemez sanatı kahve ile Turuncu Art Cafe’de buluşturdu.

Mücella Balyemez Turuncu Art Cafe ile ilgili olarak; sanatın her kolunun dolu dolu yaşandığı,

sohbetler imza günleri ve etkinliklerin düzenleneceği bir dostluk durağı haline getirmeyi planladığını belirtti.

27 Temmuz’da açılışı yapılan Cafe ‘deSanat dünyasında birçok tanınmış ressam ve sanatseveri vardı .

Turuncu Art Cafe Kadıköy Göztepe’de bulunuyor.

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