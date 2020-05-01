Kurbanlıklar İstanbul’da görücüye çıktı

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlıklar İstanbul’a getirilmeye başlandı.

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlıklar İstanbul’a getirilmeye başlandı. Eyüpsultan’daki Kemerburgaz Kurban Satış ve Kesim Alanı’ndaki kurbanlık hayvanlar da alanda alıcılarını bekliyor.

Eyüpsultan Belediyesi’nin Kemerburgaz’da bulunan Kurban Satış ve Kesim Alanına kurbanlıklar getirilmeye başlandı. Erkenden kurbanlık hayvanlarını satın almak isteyen vatandaşlar ise alana gelerek kurbanlıkları inceledi. Alanda bazı büyükbaş hayvanların satışlarının gerçekleştiği öğrenildi. Kemerburgaz’da kurulan kurban kesim ve satış alanı 25 bin metrekarelik alana kurulurken 100 çadır bulunan kesim alanında 4 bin büyük ve küçükbaş hayvan barınacak şekilde dizayn edildi.

Avrupa Birliği standartlarına uygun 4 ayrı kesim merkezinin yer aldığı kesim alanında hijyen kurallarına da dikkat ediliyor. Kurban satış ve kesim alanında, banyo, kafeterya, mescit gibi alanlarda vatandaşların ve besicilerin kullanımına sunuldu. Anadolu’dan gelen hayvanlar kamyonlarından indirilirken gerekli belgeleri ve küpeleri kontrol ediliyor. Ardından Eyüpsultan Belediyesi veterinerleri tarafından hayvanların tek tek sağlık kontrolleri gerçekleştiriliyor.

“Uygun olmayan hayvanlar karantinaya alınacak”



Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz Kurban Satış Alanı Sorumlusu İlhami Battal, “Eyüp Belediyemiz bu sene Kemerburgaz bölgesinde 25 dönümlük bir arazi üzerine 90 tane büyükbaş 10 tane küçükbaş olmak üzere çadır kurduk. Yaklaşık bin hayvanlık yerimiz var. 3 tane büyükbaş 1 tane küçükbaş kesim alanımız var. Küçükbaş kesim alanında biz belediye olarak ücretsiz kesim yapıyoruz. Piknik alanımız var eğer yorulurlarsa burada çay sohbet piknik yapabilecekler. Kafeteryamız var mescidimiz var. Kurban satmaya gelen insanların banyo yapabileceği 2 tane banyomuz var. Bayan ve erkek tuvaletimiz, mescidimiz var. Hayvanlar indikten sonra veterinerlerimiz gelecek ve kontrollerini yapacaklar. Eğer uygun olmayan hayvanlarımız varsa Tarım İl Müdürlüğü’nden küpesi eksik olanlar, çadırdan çıkarılıp karantinaya alınacak. Satışı kesinlikle olmayacak. Bunlar belediyemizin denetimi altında” şeklinde konuştu.

“Geçen sene geldim memnun oldum bu sene de geldim”



Samsun’dan Kemerburgaz’a kurbanlık hayvanlarını satmaya gelen Ali Otaç ise gelir gelmez 1 hayvan sattığını söyleyerek “En erken gelenlerden biri oldum. Burada banyolar tuvaletler her şey çok güzel. Geçen sene geldim memnun oldum bu sene de geldim” dedi. Ali Ortaç satış fiyatlarının yem fiyatlarına endeksli olduğunu söyleyerek kurbanlıkların bu yıl biraz daha pahalı olduğunu aktardı.