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E-5 karayolunda taksicilerin ‘sıra’ kavgası kamerada


E-5 karayolu Yenibosna yan yol otobüs duraklarında taksiciler “sıra” kavgası yüzünden birbirine girdi. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada tarafları vatandaşlar ayırırken, yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

(ÖZEL) E-5 KARAYOLUNDA TAKSİCİLERİN “SIRA” KAVGASI KAMERADA YENİBOSNA OTOBÜS DURAKLARINDA TAKSİCİLER SIRA YÜZÜNDEN BİRBİRİNE GİRDİ KÜFÜRLERİN HAVADA UÇUŞTUĞU KAVGADA TARAFLARI VATANDAŞLAR AYIRDI

E-5 karayolunda taksicilerin ‘sıra’ kavgası kamerada – Tıkla İzle

Olay, dün saat 11.15 sıralarında E-5 karayolu Yenibosna yan yol Edirne istikameti Kuleli otobüs duraklarında meydana geldi. İddiaya göre taksici otobüs duraklarında beklediği esnada arkadan gelen bir başka taksici önündeki meslektaşına “sıra benim” dedi. Taksicinin bunu kabul etmemesi üzerinde aralarında sözlü tartışma başladı. Tartışmada tarafların birbirine küfürle karşılık vermesi üzerine ortam daha da gerildi.

Taksicilerin sıra kavgası kamerada 

Şahısların birbirine vuracağını fark eden vatandaşlar araya girdi. Tarafları birbirinden uzaklaştırmak için çaba sarf eden vatandaşlar, taksicileri sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra tarafların uzaklaştırılarak birbirinden ayrıldı. Yaşananlar ise motosikletli Yalçın M.’nin kask kamerasına yansıdı.  

📆 28 Temmuz 2019 Pazar 15:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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