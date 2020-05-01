Atatürk Üniversitesi Hayatı Paylaşmak İçin Sizleri Bekliyor…

“ADI GİBİ ÖNCÜ, HAYATIN HİZMETİNDE, HEP İLERİYE…”

Üniversite tercihi yapacak olan sevgili gençler, sevgili aileler; ülkemizin köklü üniversitelerinden Atatürk Üniversitesi ve eğitimin, öğrenimin, öğrencinin değerini bilen, tam bir öğrenci şehri olan Erzurum sizleri hayata hazırlamak, eğitim hayatınızı paylaşmak için huzura, güvene, kaliteli bir eğitime davet ediyor.

Atatürk Üniversitesi; yeni nesil üniversite hedefi, 62 yıllık tecrübesi, bilimsel, sportif, sosyal başarıları, vatan millet sevgisi, bilim aşkıyla yoğrulmuş kurumsal kimliği, geleceğe hazırlayan eğitim sistemi ile sizlere uygun eğitim ortamı sunmaktadır.

Atatürk Üniversitesi; akademik kadrosu, fiziki imkânları, modern araç, gereçlerle donatılmış dershane, laboratuvar, bilişim ve teknolojik altyapısı, üst düzey eğitim seviyesi ile sizlere bir dünya üniversitesinde eğitim alma ve yaşama imkânı vadediyor.

Atatürk üniversitesi; ülkemizin en büyük, en yeşil, en güvenli, en huzurlu, çeşitli sosyal, kültürel, sportif yaşam alanlarına sahip, nitelikli kampüsü ile sağlık hizmetleri dahil her an sizin yanınızda olma avantajıyla geleceğinizi kurmak için alacağınız kaliteli eğitimin yanı sıra tam bir öğrenci, huzur ve güven şehri olan Erzurum ile birlikte sizlere huzurlu, güvenli ve ideal bir eğitim ortamı sunacak olmanın gururunu yaşıyor.

Sevgili gençler; rektöründen üst yönetimine, öğretim üyelerinden asistanlarına ve bütün çalışanlarına kadar hepimiz; evinizdeki güven, huzur ve rahatlığı sunmak, ülkemizin en iyi üniversitelerinden birinde ve şehrinde sizlere meslek kazandırmak, sizleri hayata ve geleceğe hazırlamak için ilk günkü heyecanla bekliyoruz.

Öte yandan özellikle sağlık eğitimi ve sağlık hizmetleri alanında eğitim almak isteyen gençlere güçlü eğitim kadrosu, teknolojik alt yapısı, laboratuvarları, modern cihazlarla donatılmış klinikleri ile çalışmaktan gurur duyduğum Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini tercih etmelerini öneriyor ve bu tercihten dolayı asla pişman olmayacaklarını gönül rahatlığıyla söylüyorum.